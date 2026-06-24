¿Abren los bancos en CDMX este 24 de junio? Así operarán las sucursales el día del México vs. Chequia

Mientras miles de aficionados estarán pendientes del partido entre México y República Checa este miércoles 24 de junio, muchas personas también tienen una duda práctica: ¿los bancos modificarán sus horarios por el encuentro? La respuesta es no.

Las instituciones bancarias en la Ciudad de México mantendrán su operación de manera habitual, por lo que los clientes podrán realizar depósitos, retiros, pagos y demás trámites en los horarios establecidos por cada banco, sin cambios derivados del encuentro de la Selección Mexicana.

Aunque eventos deportivos de gran magnitud suelen generar dudas sobre el funcionamiento de algunos servicios, la actividad bancaria continuará con normalidad, por lo que no habrá suspensión de operaciones ni cierres anticipados.

Horario de los bancos este 24 de junio por el México vs. Chequia

La atención al público en sucursales seguirá conforme al horario definido por cada institución financiera. Esto significa que las ventanillas, cajeros automáticos y servicios digitales permanecerán disponibles como cualquier otro día hábil.

¿Qué horario tendrá Banco Azteca este 24 de junio?

En el caso de Banco Azteca, la institución confirmó que este miércoles 24 de junio ofrecerá servicio en su horario acostumbrado, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, manteniendo su política de atención durante los 365 días del año en sus sucursales de la República Mexicana.

Para quienes tengan pendientes pagos, retiros de efectivo o cualquier gestión bancaria, la recomendación es acudir con anticipación y considerar los tiempos habituales de atención, especialmente porque el partido de México podría incrementar la movilidad en algunas zonas de la capital.

¿México vs. Chequia afectará el horario bancario?

La actividad financiera no se verá afectada por el encuentro entre México y República Checa. A diferencia de los días considerados como descanso oficial para las instituciones bancarias, este miércoles no forma parte del calendario de suspensión de labores, por lo que el sistema operará con total normalidad.

La misma situación ocurrió durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales continuarían prestando servicio sin modificaciones pese a coincidir con una fecha de gran expectativa para los aficionados.

¿Qué días sí cerrarán los bancos en lo que resta de 2026?

Aunque este 24 de junio las sucursales abrirán con normalidad, todavía quedan varias fechas en las que las instituciones bancarias suspenderán actividades, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las próximas suspensiones bancarias serán:

