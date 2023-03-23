Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: si eres deudor, no podrás realizar estos trámites

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aprobado por el Senado de la República, establece una serie de restricciones para los padres que han incumplido con sus obligaciones, pues ahora no podrán salir del país o realizar trámites esenciales para adquirir servicios o productos.

Este archivo concentrará información sobre el incumplimiento de deudores y tiene como fin que se garantice el pago de la pensión alimenticia a todos los niños y niñas, por lo que se buscará homologar en todo el país.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Latifa Martínez, reveló durante la discusión de la propuesta que, en siete de cada 10 divorcios en México, los padres no cumplen con la pensión alimenticia, sin recibir un castigo, lo que podría cambiar con estas nuevas prohibiciones.

¿Qué trámites no podrán hacer los padres inscritos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios?

Según el documento, aprobado por unanimidad, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán establecer como requisito un certificado de no inscripción en dicho registro para los siguientes trámites:



Licencias y permisos para conducir.

Pasaporte o documento de identidad como la credencial de elector.

Trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles.

La constitución o transmisión de derechos reales.

✅ Por unanimidad, con 84 votos a favor, se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a fin de concentrar la información de deudores y acreedores a estas obligaciones.



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¿Padres en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias podrán competir en elecciones?

La respuesta es no, los padres que no cumplan con sus obligaciones también se podrán olvidar de sus aspiraciones en política al implementarse las siguientes restricciones:



Participar como candidato a cargos de elección popular.

Participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal.

¿Qué otras restricciones tendrá el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?

Si todavía estás pensando en no cumplir con la pensión alimenticia, recuerda que también estarás impedido para realizar solicitudes de matrimonio o algún servicio ante el Registro Civil hasta que no compruebes, con un certificado, que te encuentras al día con tus obligaciones.

Además, "se prevén medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos; así como cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda".