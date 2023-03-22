Aprueban creación de Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para garantizar pensión alimenticia

Por unanimidad, con 83 votos a favor y cero en contra, el Pleno del Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y una serie de reformas para obligar a los padres deudores alimentarios a que cumplan puntualmente con la pensión alimenticia de sus hijos.

De lo contrario, los deudores alimenticios no podrán obtener documentos oficiales como la licencia, el pasaporte y, por tanto, tampoco podrán salir del país. Tampoco podrán participar como candidatos ni hacer trámites diversos notariales.

Se plantea la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para que las autoridades de los tres órdenes se nieguen el otorgar documentos oficiales a quienes se encuentren en ese padrón como deudores alimentarios. La reforma se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial.

✅ Por unanimidad, con 84 votos a favor, se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a fin de concentrar la información de deudores y acreedores a estas obligaciones.



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¿En qué consistirá el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias contendrá los nombres de las personas deudoras de la respectiva pensión alimenticia para sus hijos.

De esta manera, se prevé evitar que estos salgan del país, así como realizar trámites como compra y venta de inmuebles. Además, todas las autoridades de relaciones exteriores, de migación, notarios y jueces del registro civil deberán revisar, antes de los trámites, que no se esté en el registro de deudores alimentarios.

¿Qué trámites no podrán realizar los deudores alimentarios?

Los trámites que no podrán realizar aquellos que se encuentren en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias son:



Licencia para conducir.

Pasaportes.

Participación en candidaturas de elección popular

Trámites ante notario público para compra y venta de inmuebles.

Tendrán restricción migratoria.

Solicitudes de matrimonio.

Por su parte, la senadora Olga Sánchez Cordero mencionó que, en México, por cada 10 matrimonios hay 3 divorcios y 3 de cada 4 hijos de una pareja divorciada no recibe pensión alimenticia. Además, 33 de cada 100 mujeres en México, de entre 15 y 54 años, son madres solteras.

Sánchez Cordero afirmó que México es uno de los países latinoamericanos que brindan protección a las infancias y a las madres ante el abandono paterno.