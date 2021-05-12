Reina de belleza de Myanmar cambia pasarelas por las armas

Htar Htet Htet fue elegida reina de belleza de su natal Myanmar en 2013, pero durante las últimas semanas cambió las pasarelas y los vestidos por las armas.

Desde hace 42 días, la ex reina de belleza de 31 años de edad vive en la selva, territorio controlado por los grupos guerrilleros que luchan contra la junta militar que tomó el control del país desde el pasado mes de febrero, cuando concretó un golpe de estado con la detención de Aung San Suu Kyi y otros líderes políticos.

En su publicación de Facebook más reciente, la ex modelo compartió una imagen en la que carga con un fusil de asalto AK-47.

"Ya sea que tengan una arma, un bolígrafo o que den dinero al movimiento pro democracia, cada uno debe hacer su parte para que la revolución tenga éxito", añadió Htar Htet Htet en su publicación.

De acuerdo con cifras de organizaciones activistas, hasta el momento han sido asesinados más de 780 civiles, incluidos niños y adolescentes, por las fuerzas militares que controlan Myanmar desde el pasado 1 de febrero.

A pesar de la intensa represión, las manifestaciones continúan y diversos sectores económicos han convocado a huelgas, mientras que en el campo los combates entre la milicia y grupos guerrilleros se han intensificado.

La gran mayoría de los opositores a la junta militar han huído de sus ciudades y se han unido a las guerrillas establecidas en las regiones fronterizas del norte y el este del país.

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Reina de belleza pagaría con su vida

La modelo tiene un objetivo claro, estaría dispuesta a cualquier cosa por ayudar a restablecer la democracia en su país.

"Me defenderé tanto como pueda. Estoy dispuesta a renunciar a todo y a pagar con mivida", declaró Htar Htet Htet en una publicación realizada en sus redes sociales.

La reina de belleza representó a su país en 2013 en la primera edición del certamen Miss Grand International, concurso que se realiza año con año en Tailandia.

Después de eso, se dedicó en tiempo completo a dar clases de gimnasia, hasta que la junta militar tomó el control de Myanmar.

La reina de belleza reemplazó sus fotografías en vestidos de gala y trajes de baño por relatos diarios de sus acciones cintra la milicia.

La mujer ha reiterado que su activismo no tiene ningún fin político, pues simplemente quiere terminar con el régimen militar.

En una primera instancia, Htar Htet Htet participó en las marchas y jornadas de resistencia civil, y poco a poco fue intensificando sus actividades hasta que confirmó que se unió a los grupos guerrilleros que luchan contra la junta militar de Myanmar.

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