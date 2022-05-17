Reina Isabel II visita línea de metro con su nombre en Londres

La Reina Isabel II se dio un "baño de pueblo" luego de que visitó de manera sorpresa, la línea de metro que lleva su nombre en la capital de Inglaterra. "Elizabeth Line", unirá de forma rápida el oeste y el este de Londres.

La monarca británica de 96 años, efectuó su visita sorpresa en la estación de Paddington para ver la nueva línea de metro que lleva su nombre y unos cuantos días antes de su inauguración al público que se tiene programada para el próximo día 24 de mayo de 2022 en Londres.

La "Elizabeth Line" unirá de forma rápida el oeste y el este de Londres, luego de culminar un proyecto llamado "Crossrail" que se remonta a más de dos décadas debido a que se vio plagado de dificultades presupuestarias y técnicas.

La Reina Isabel II, quien muy pocas veces desempeña compromisos públicos fuera de sus residencias, estuvo acompañada de su hijo pequeño, el príncipe Eduardo, duque de Wessex.

Conforme a una portavoz del palacio de Buckingham, la asistencia de la monarca, quien sufre problemas de movilidad, no fue anunciada públicamente, aunque se había alertado a los organizadores acerca de que podría ocurrir.

The Queen, joined by her youngest son Prince Edward, was given an Oyster card during her visit to Paddington stationhttps://t.co/HFWvm5dyle pic.twitter.com/kyB3fMVTj3 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 17, 2022

Reina Isabel II visita línea de metro en Londres

"En un feliz acontecimiento, Su Majestad la Reina asiste al evento previsto para hoy para marcar la conclusión de la Línea Isabel... la reina tenía constancia de este compromiso y los organizadores habían sido informados de que existía la posibilidad de que fuera a acudir", señaló una portavoz real británica.

En la estación del metro de Paddington, la Reina Isabel II fue recibida por el primer ministro británico, Boris Johnson, el alcalde de Londres, Sadiq Khan y el comisario del transporte público de Londres, Andy Byford.

Durante su vista, políticos británicos se reunieron con personal que ha sido clave en el proyecto y que estará encargado de su gestión, entre los que se destacaron algunos conductores de trenes, personal de estaciones, además de aprendices.

Cabe señalar que el proyecto Crossrail se debió completar en diciembre del años 2018 pero sufrido varios retrasos, además de problemas en torno a costos y complicaciones por la instalación de sistemas principalmente de señalización.

The Queen at the new Elizabeth Line ticket machines buying the first ticket using a commemorative Oyster card topped up with £5, and officially opening the line 📸 @itvnews pic.twitter.com/cjBej9y0FJ — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) May 17, 2022

Reapareció la reina Isabel II luego de problema de salud

La visita al metro de Londres de parte de la Reina Isabel II se produce luego de que el pasado viernes (13 de mayo de 2022), la monarca británica acudido a presenciar un espectáculo hípico, el "Show de Windsor".

Posteriormente, el domingo, fue la invitada de honor de otro evento ecuestre en la "Celebración del Jubileo de Platino: Un galope a través de la historia", que se llevó a cabo en los terrenos del Castillo de Windsor.