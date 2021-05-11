Reina Isabel II lanza Sandringham, su nueva marca de cerveza

La reina Isabel II lanzó una nueva marca de cerveza llamada “Sandringham”, la cual está hecha con cebada orgánica y se comercializa en dos estilos: Best bitter y Golden IPA, que tienen 4.5% y 5% de alcohol, respectivamente

Según medios locales, la cebada que se utiliza en la producción de esa bebida se cultiva en los terrenos de la finca real de Sandringham, ubicada en el condado Norfolk, Inglaterra, por eso la reina decidió ponerle el mismo nombre a su producto.

La cerveza de la reina Isabel II se vende en una tienda de regalos ubicada dentro de la finca, a un precio de 3.99 libras esterlinas (casi seis dólares) cada botella.

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Ambas botellas de “Sandringham” tienen etiquetas ilustradas con una liebre y un faisán, pues son los animales silvestres que habitan en los terrenos de esta casa real.

El producto, que salió al mercado en versiones de 500 mililitros, está fabricado por la cervecería local Barsham Brewery, ubicada al norte de Norfolk.

We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.



Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4 — Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021

La empresa, citada por medios locales, explicó que “Sandringham” es una cerveza hecha con “cebada orgánica de primavera de la variedad Laureate, recolectada de la finca real y agua cristalina extraída de un pozo cercano.”

Igualmente informaron que la cerveza de la reina Isabel II podría tener una relación directa con su fallecido esposo, el príncipe Felipe, pues era un fanático de este tipo de bebidas.

Además de cerveza, la reina Isabel II sacó al mercado marca de ginebra

El año pasado, la reina Isabel II lanzó su propia ginebra hecha con plantas cultivadas en la finca de Norfolk, en pequeños lotes de 100 botellas.

La ginebra, llamada “Sandringham Celebration Gin”, se comercializa en botellas de medio litro a un precio de 50 libras esterlinas (alrededor de 66 dólares), las cuales pueden adquirirse en la tienda de regalos en línea de la finca.

Esta bebida de la reina Isabel II está aromatizada con hojas de plantas de mirto y frutas exóticas de caqui Sharon (una especie de árbol) que se cultivan en el jardín de Sandringham.

Además de la reina Isabel II, con su cerveza y su ginebra, su hijo el príncipe Carlos de Gales incursionó en el mundo de las bebidas espirituosas, el año pasado empezó a destilar su propia marca de ginebra orgánica llamada “Highgrove Gin”, en su residencia de Gloucestershire, Inglaterra.

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