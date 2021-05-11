Reino Unido registra solo cuatro muertes por Covid-19 en un día

El Reino Unido de Gran Bretaña, conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, registró solamente cuatro muertes por Covid-19 durante el pasado 10 de mayo. Así lo confirmaron autoridades británicas, resaltando que los cuatro decesos se registraron en Gales.

Por otro lado, en Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra no se reportó ninguna muerte por Covid-19 durante el último día. Las cuatro muertes representan el doble en comparación de las dos muertes registradas el domingo anterior en todo el territorio.

El panorama para las islas británicas es sumamente positivo, por lo que el primer ministro, Boris Johnson, anunció que la próxima semana se levantarán más medidas restrictivas, implementadas desde noviembre, con las que se buscaba reducir el riesgo de contagio por Covid-19, durante uno de los puntos más críticos de la pandemia.

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Covid-19 en Reino Unido: cada vez más cerca de la normalidad

El Reino Unido vive un panorama sumamente alentador en comparación a otras partes del mundo. Expertos recomendaron a autoridades británicas reducir el nivel de alerta por Covid-19 de cuatro a tres, lo que significa que el virus aún está en circulación general, pero la transmisión ya no es alta y no aumenta exponencialmente, como ocurrió en meses pasados.

Expertos señalaron que la reducción sustancial de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 se debe en gran medida a la exitosa campaña de vacunación implementada por autoridades británicas.

Actualmente, un tercio de la población adulta del Reino Unido (mayores de 18 años), ya cuentan con su esquema de vacunación completo, mientras que dos tercios ya recibieron al menos una dosis.

Lo que sigue para el Reino Unido es levantar el bloqueo general en Inglaterra a partir del 17 de mayo, por lo que grupos de hasta 30 personas ya se podrán reunir en exteriores; mientras que en interiores, se permitirán las reuniones de seis personas.

Además, los habitantes de Inglaterra ya podrán pasar la noche fuera de casa, mientras que bares y restaurantes podrán dar servicio al interior. Los cines y áreas de juego reiniciarán operaciones, y se permitirá la asistencia de hasta 30 personas a eventos sociales como bodas, velorios y funerales.

Tal ha sido el avance en la vacunación, que este martes se celebró el primer evento masivo en interiores en un año, los BRITs Awards, en la O2 Arena con una asistencia de 4 mil personas, todas con resultado negativo de una prueba de Covid-19. En las próximas semanas, los ingleses volverán a los conciertos en exteriores y a estadios de la Premier League.

Como parte de estas medidas, el Reino Unido actualizó su lista de países con alto riesgo, por lo que no permite que sus ciudadanos visiten tales destinos. En la lista, se encuentran países como: Turquía, Nepal y Maldivas, mismos que suelen recibir una gran cantidad de visitantes británicos por sus precios accesibles.

En contraparte, países como Gibraltar, Portugal, España y Francia encabezan los destinos recomendados para viajar por su bajo o casi nulo riesgo de contagio.

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