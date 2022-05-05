“God Save The Queen” de Sex Pistols sonará en Jubileo de Isabel II

Después de 45 años, "God Save The Queen", canción de la banda británica de punk, Sex Pistols volverá a editarse en vinilo y estará listo el 27 de mayo, seis días antes del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

La primera vez que salió "God Save The Queen" de Sex Pistols fue en mayo de 1977, cuando la Reina Isabel II celebraba su Jubileo de Plata, por sus 25 años en el trono, una canción que causó controversia y polémica.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.



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Disco polémico y canción antisistema

"God Save The Queen" fue el segundo sencillo de la banda británica de punk, Sex Pistols, de inicio, por el título, ya era polémico, pues el himno del Reino Unido se llama de la misma manera y fue considerado por muchos como una burla a la realeza británica.

A pesar de que la canción fue vetada por medios de comunicación británicos, "God Save The Queen" llegó al lugar número dos en las listas de los discos más vendidos del país.

Después de 45 años, "God Save The Queen" de Sex Pistols se escuchará nuevamente para marcar ahora, el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

Como parte de las celebraciones, la discográfica Virgin reeditará 4 mil copias de la canción y mil 977 copias de la primera versión del sello discográfico A&M.

Es la canción número cuatro del primero y único disco de Sex Pistols al que llamaron "Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols", el cual fue editado por la discográfica Virgin Records, el 28 de octubre de 1977 en Reino Unido y es considerado uno de los más escandalosos de la historia de la música.

|REUTERS

Jubileo de Platino de la Reina Isabel II

El pasado 6 de febrero, la Reina Isabel II cumplió 70 años en el trono, a partir de 2 de junio y durante 4 días, habrán diversas celebraciones en Reino Unido para conmemorar su Jubileo de Platino.

