Reina Isabel se ausenta en el segundo día del jubileo de platino

La Reina Isabel no acudió este viernes al servicio religioso que se realizó en la Catedral de San Pablo por el segundo día del jubileo de platino que celebra los 70 años de la monarca en el trono de Reino Unido.

La monarca y su equipo de médicos tomaron la decisión de que no asistiera a la misa de acción de gracias, luego de que el jueves presentó algunas molestias mientras observaba el desfile militar desde el balcón del Palacio de Buckingham.

La Reina Isabel II observó el servicio religioso a través de la televisión; sin embargo, varios integrantes de la familia real sí acudieron a la Catedral de San Pablo, incluidos el príncipe Harry, su esposa Meghan y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Reina Isabel se ausenta de segundo día de jubileo de platino

El príncipe Carlos, hijo de la Reina Isabel y futuro heredero al trono, representó a la monarca en el evento.

Durante el acto religioso, el arzobispo de York bromeó diciendo que se imaginaba que la Reina estaba viendo el servicio en la televisión y que no tenía ningún consejo para la próxima carrera de caballos Epsom Derby, una referencia al conocido amor de la Reina Isabel por los caballos y los deportes ecuestres.

Harry y Megan se dejan ver en público en el jubileo de la Reina Isabel

Ante la ausencia de la Reina Isabel en el servicio religioso de este viernes por el jubileo de platino, el príncipe Harry y su esposa Meghan se robaron la atención ya que esta fue su primera aparición pública juntos en Gran Bretaña desde que dejaron sus deberes reales hace dos años.

La pareja se mudó a los Estados Unidos para llevar una vida más independiente, y desde entonces lanzaron algunos ataques punzantes contra el Palacio de Buckingham y la familia real, por lo que fueron recibidos con aplausos y algunos abucheos a su llegada.

Thank you, Your Majesty, for 70 years of unwavering and dedicated service 🙏



The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, along with other members of The @RoyalFamily, attended a Service of Thanksgiving at @StPaulsLondon for The Queen’s #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/OTcrxg2lXU — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 3, 2022

También se pudo ver a otros miembros de la realeza, incluido el Príncipe Eduardo y su familia, junto con Zara y Mike Tindall.

Otro ausente en el jubileo de platino fue el príncipe Andrés, de 62 años, quien dio positivo por Covid-19, lo que ahorró a la realeza cierta incomodidad, ya que la reputación de Andrés se hizo añicos después de que resolvió una demanda en Estados Unidos en febrero en la que había sido acusado de abusar sexualmente de una mujer cuando era menor de edad, afirmación que él negó.

