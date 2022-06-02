Los jubileos y cumpleaños de la Reina Isabel II siempre se celebraron con grandes actividades y desfiles a lo largo de los 70 años que estuvo en el trono de Reino Unido.

Y este año, la soberana de 96 años festejó su jubileo de platino al cumplir 70 años como Reina, no obstante anteriormente celebró otros jubileos, cuando se cumplían aniversarios como monarca.

¿Cuántos jubileos celebró la Reina Isabel?

Jubileo de plata

El primer jubileo que celebró la Reina Isabel fue el de plata, el cual se realizó en 1977, cuando la monarca cumplió sus primeros 25 años como líder de Reino Unido y la Commonwealth.

En ese año, Isabel II realizó una gira de trabajo por todo el reinado para compartir con toda su gente la celebración, la gira duró tres meses.

Como es tradición, se llevaron a cabo conciertos, desfiles y el encendido de una cadena de faros en todo Londres.

Jubileo de Rubí

Se realizó en 1992 para marcar el 40 aniversario del ascenso de la Reina Isabel II al trono de Reino Unido y otros reinos de la Commonwealth.

La conmemoración fue de "bajo perfil" pero igual de importante que el resto de jubileos, además fue el primero de rubí en ser celebrado.

Jubileo de oro

Con el jubileo de oro la Reina Isabel celebró sus 50 años en el trono y nuevamente la monarca, junto al Duque de Edimburgo, realizó una extensa gira en Reino Unido.

La celebración comenzó en junio de 2002 con un concierto de música clásica en los jardines del Palacio de Buckingham.

Los eventos culminaron con un concierto pop en el Palacio de Buckingham con artistas como Paul McCartney, Bryan Adams, Elton John y Shirley Bassey. Además del encendido de los faros.

El jubileo de diamante

El jubileo de diamante se celebró en 2012, y el festejo inició con el desfile del Támesi, que incluyó mil barcos de todo Reino Unido, la Commonwealth y de todo el mundo.

El concierto en el Palacio de Buckingham contó con personalidades como Will.i.am, Stevie Wonder, Grace Jones y Kylie Minogue.

Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2015, la Reina Isabel se convirtió en la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña.

Jubileo de Zafiro

El 6 de febrero de 2017 marcó 65 años desde que la Reina Isabel II accedió al trono, convirtiéndose en el primer monarca británico en celebrar su Jubileo de Zafiro.

El Palacio de Buckingham publicó una fotografía de la Reina Isabel, tomada por David Bailey en 2014. En la fotografía, la monarca lleva un conjunto de joyas de zafiro que le dio el rey Jorge VI como regalo de bodas en 1947.

|The Royal Family

Jubileo de platino

Isabel II celebró el primer jubileo de platino de la historia, marcando el 70 aniversario de su ascensión al trono. Un desfile en Londres marcó el inicio de cuatro días de fiesta.

Desde el balcón del Palacio de Buckingham, la Reina Isabel II, el príncipe Carlos y otros miembros de la realeza disfrutaron del desfile y observaron un vuelo de aviones modernos e históricos de la Royal Air Force.