Piden a Reino Unido devolver diamante Gran Estrella a Sudáfrica

Después de la muerte de la Reina Isabel II, diversos activistas e historiadores lanzaron una petición para que Reino Unido devuelva a Sudáfrica el mayor diamante tallado, conocido como diamante Gran Estrella de África o Cullinan I.

El diamante Gran Estrella fue extraído en Sudáfrica en 1905; posteriormente, las autoridades coloniales se lo entregaron a la familia real británica. Actualmente, se encuentra en el cetro real que le pertenecía a la Reina Isabel II.

Sin embargo, esta petición no es nueva, aunque se intensificó después de la muerte de la monarca, pues muchos sudafricanos consideran que el diamante Gran Estrella y otras joyas fueron tomadas de manera ilegítima.

Por lo que más de seis mil personas en Sudáfrica firmaron una petición en change.org para solicitar la devolución de sus joyas para que sean exhibidos en sus museos y no en los de Reino Unido.

¿Y cuando se muera la reina Isabel van a regresarle a África el diamante más grande del mundo que se robaron de Sudáfrica para adornar su cetro y corona? pic.twitter.com/8gYfrRBHHd — Tania (@tania__rd) September 8, 2022

“Abril de 1905, el diamante fue llevado a Londres donde fue montado en el cetro con cruz del soberano. Como sudafricanos, nos gustaría que nuestros diamantes fueran devueltos y exhibidos en un museo sudafricano”, se lee en la petición.

Sudáfrica exige devolución del diamante Gran Estrella

El activista sudafricano Thanduxolo Sabelo explicó que el diamante Gran Estrella y todas las joyas encontradas en Sudáfrica y otros países entregadas a Reino Unido, benefician benefician solo a ese país.

“El diamante Cullinan I debe ser devuelto a Sudáfrica con efecto inmediato”, aseveró a CNN.

Asimismo, Vuyolwethu Zungula, parlamentario sudafricano, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para exigir que sea devuelto a su país todo “el oro robado por Gran Bretaña.

South Africa must:

1. Leave the Commonwealth.

2. Demand reparations for all the harm done by Britain.

3. Draft a new Constitution based on the will of the People of South Africa not the British Magna Carta.

4. Demand the return of all the gold, diamonds stolen by Britain. — Vuyo Zungula MP 🇿🇦 (@ZungulaVuyo) September 8, 2022

¿El diamante Gran Estrella fue robado por Reino Unido?

De acuerdo con el portal Royal Asscher, el diamante Gran Estrella fue presentado ante el monarca de la época, Eduardo VII, en el año 1907 como regalo de cumpleaños.

Sin embargo, un profesor de política africana de la Universidad de Sudáfrica, Everisto Benyera, rechazó esta versión. Benyera dijo a CNN que "las transacciones coloniales son ilegítimas e inmorales".

El diamante Gran Estrella tiene un peso de 3.106 quilates en su forma natural, el diamante original era "del tamaño de un corazón humano", dice la Royal Asscher.

