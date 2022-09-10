Funeral de Reina Isabel II será el 19 de septiembre en Abadía de Westminster

La Familia Real, informó que el funeral de estado de la Reina Isabel II, se llevará a cabo del próximo lunes 19 de septiembre a las 5:00 de la mañana (hora de México), el cual tendrá lugar en la Abadía de Wesrminster.

Antes del funeral de estado, la Reina Isabel II se presentará en el Westminster Hall durante cuatro días, esto para permitir que el público presente sus condolencias y respetos.

Actualmente, el ataúd de la Reina Isabel II se encuentra en el salón del baile del Castillo Balmoral, el cual viajará el día de mañana por la carretera de Edimburgo para llegar al Palacio de Holyroodhouse, donde reposará en el Salón del Trono hasta el lunes 12 de septiembre.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

¿Cuál será el protocólo hasta el día del funeral de la Reina Isabel II?

Lunes 12 de septiembre: En la tarde del 12 de septiembre, se realizará una Procesión en la explanada del Palacio de Holyroodhouse para llevar el féretro a la Catedral de de St Giles, Edimburgo. El Rey Carlos III

En la tarde del 12 de septiembre, se realizará una Procesión en la explanada del Palacio de Holyroodhouse para llevar el féretro a la Catedral de de St Giles, Edimburgo. El Martes 13 de septiembre: El féretro de la Reina Isabel II , viajará desde Escocia hasta llegará a RAF Northolt durante la noche de este día. Siendo la Princesa Ana quien acompañe el cuerpo de su madre de regreso a Londres.

El féretro de la , viajará desde Escocia hasta llegará a RAF Northolt durante la noche de este día. Siendo la Princesa Ana quien acompañe el cuerpo de su madre de regreso a Londres. Miércoles 14 de septiembre: Durante la tarde de este día, el ataúd será llevado en procesión desde el Palacio de Buckingham Reina Isabel II descansará a partir del día jueves, el 19 de septiembre, día del funeral de estado.

Across the UK and overseas, flowers have been laid, bells have tolled, and Gun Salutes have been fired in tribute to Her Majesty The Queen.https://t.co/bOd1a1Gu7T — The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022

Reina Isabel II murió a los 96 años de edad en Castillo Balmoral

El pasado jueves 8 de septiembre, la Reina Isabel II, de Reino Unido, murió a los 96 años de edad, luego de que sus médicos mostraran preocupación por su estado de salud; la monarca se encontraba en el Castillo de Balmoral, donde llegó su familia, incluido el actual Rey Carlos III.

La muerte de la Reina Isabel II fue anunciada a través de la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real, quien informó que la monarca había muerto pacíficamente en aquel Castillo.

“La Reina Isabel II murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres el dpia de mañana.”