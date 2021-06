Jóvenes de 25 a 35 años, los más afectados por el Covid-19 en México

En la actualidad, la pandemia de Covid-19 está afectando mayormente a los jóvenes de ambos sexos de entre 25 y 35 años de edad en México, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

Al corte del 20 de junio, en México se han reportado 128 mil 231 casos Covid-19 de hombres y 134 mil 685 casos de Covid-19 en mujeres, de entre 25 y 29 años de edad.

Te puede interesar: Sobrevivientes de Covid-19 podrían sufrir Alzheimer o Parkinson

En la población de adultos jóvenes de 30 a 34 años de edad, la Secretaría de Salud de México ha reportado 133 mil 969 casos de Covid-19 en hombres y 136 mil 865 casos en mujeres.

En el rango de edad de 35 a 39 años, también se registró un aumento de casos de Covid-19, ya que actualmente hay 131 mil 232 casos en mujeres y 129 mil 428 casos en hombres.

En contraste, las cifras muestran que las personas con edades de 55 a 59 años y de 60 a 64 años de edad presentaron 55 mil 633 casos de hospitalizaciones y 56 mil 100 casos, respectivamente.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 21 de junio de 2021



➡️ https://t.co/MyLPTguQD2 pic.twitter.com/6oT6HDh87n — SALUD México (@SSalud_mx) June 21, 2021

Casos de hospitalizaciones de jóvenes por Covid-19 en México

Según cifras reportadas al corte del 20 de junio de la Secretaría de Salud, existe un repunte en los casos ambulatorios de Covid-19 entre jóvenes de 25 y 39 años de edad al registrar los siguientes datos:



Jóvenes de 25 a 29 años

252 mil 025 casos de Covid-19



Jóvenes de 30 a 34 años

254 mil 701 casos de Covid-19



Adultos de 35 a 39 años

238 mil 750 casos de Covid-19

En comparación, las hospitalizaciones de jóvenes de entre 25 y 39 años, son menores a las registradas a las personas de mayores de 50 años.

Baja vacunación en México contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó el pasado viernes 18 de junio que se redujo la vacunación contra Covid-19 debido a la disponibilidad de las dosis a nivel mundial, pero aseguró que no se dejará el Plan Nacional de Vacunación.

“Bajo el ritmo de llegada de vacunas, hay disponibilidad, pero podemos probar que han llegado menos vacunas, no hemos parado la vacunación, puede haber una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos. El aumento de contagios se está relacionando con el clima, no queremos que nos llegue el periodo de lluvias y el invierno y se vaya activar la pandemia”, aseguró en conferencia de prensa matutina.

Te puede interesar: México recibe 1.2 millones de vacunas Covid-19 de AstraZeneca