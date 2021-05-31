Japón aplicará vacuna Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años

La vacuna Pfizer será la primera que se aplique en la población de adolescentes de 12 a 15 años en Japón, de acuerdo con el Ministerio de Salud de ese país.

Los adolescentes de 12 a 15 años serán el otro grupo que reciba la vacuna Pfizer, después de la población mayor de 16 años en Japón.

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A mediados de febrero, Japón comenzó a vacunar al personal sanitario y a personas mayores de 65 años, considerados como prioritarios.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Japón, se han vacunado con al menos una dosis al 7% de su población, colocándose en el penúltimo lugar en el ritmo de vacunación de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Japón se une a EU y UE en aprobar vacuna Pfizer en adolescentes

Al aprobar el uso de la vacuna Pfizer, Japón se une a las decisiones que tomaron Estados Unidos, Canadá y recientemente la Unión Europea para su aplicación en adolescentes de 12 a 15 años de edad.

En Japón, además de la vacuna Pfizer también se aplica la de Moderna, aunque esta última solo en pacientes de al menos 16 años.

El gobierno de Japón busca acelerar el ritmo de vacunación en personas mayores de 65 años para finales de junio, cuando se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio.

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Japón prolonga estado de emergencia en Tokio

Japón extendió la prórroga del estado de emergencia en Tokio, debido a que la pandemia de Covid-19 no cede a dos meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

De acuerdo con información del ministerio de Japón, en la isla se ha registrado un número récord de pacientes con Covid-19 en estado crítico, aunque las infecciones bajaron.

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