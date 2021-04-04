Reino Unido probará ‘pasaporte de vacunación’

El gobierno del Reino Unido informó este domingo que planea iniciar las pruebas de un 'pasaporte' sanitario a mediados de este mes, con la intención de reanudar algunas de las actividades que más hayan sufrido por la pandemia, como partidos de futbol y eventos masivos en recintos cerrados.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, será el encargado de revelar los detalles este lunes, además de que se anunciarán nuevas normas para vacacionar en el extranjero, actividad que actualmente está prohibida y que se mantendrá así hasta el próximo 17 de mayo.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para permitir que nuestro país se reabra de la manera más segura y posible", declaró el líder.

El documento que se implementará durante los próximos meses será un certificado de estatus de Covid-19, en el que se detallará si la persona ya fue vacunada, si es negativa o si ya tiene anticuerpos contra el virus, esto con la intención de reanudar las actividades masivas. Aún se analiza si este certificado será impreso o si se podrá utilzar desde una aplicación móvil.

A pesar de esto, al menos 70 diputados británicos se han manifestado en contra de la medida por considerarlo discriminatorio.

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LAS PRUEBAS PILOTO

Abril es un mes crucial para el Reino Unido, pues las medidas de confinamiento se reducirán, y con esto volverán a operar restaurantes y bares con capacidad reducida.

Además, se incluyeron nueve pruebas de fuego para la vuelta a la normalidad, que incluyen las semifinales y final de la FA Cup en el estadio de Wembley, además de una noche de antro y una conferencia en Liverpool.

Autoridades se han mostrado sumamente esperanzadas con la reapertura, que ha sido posible gracias a la exitosa campaña de vacunación en el Reino Unido, que ya supera el 60 por ciento de la población vacunada contra el virus.

Tal es el optimismo, que autoridades señalaron este domingo que esperan que para junio el emblemático estadio de Wembley luzca completamente lleno para la final de la Eurocopa.

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