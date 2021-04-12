Reino Unido reabre bares y restaurantes bajo heladas temperaturas

Este lunes se levantó el cierre de restaurantes, bares y otros servicios en Reino Unido, como medida para evitar contagios de coronavirus.

Miles de negocios en todo el territorio británico abrieron sus puertas para dar la bienvenida a sus clientes tras meses cerrados.

La reapertura se produce bajo una ola invernal que azota a la Gran Bretaña en plena primavera, pero esto no impidió que miles de personas volvieran a las calles, en el principio del plan de reactivación económica.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido advirtió que las frías temperaturas incluso podrían traer nevadas, principalmente en la región sur de Inglaterra.

A pesar de la lluvia, nieve y fuertes vientos registrados, las tiendas de productos considerados no esenciales, barberías, salones de belleza, bares, gimnasios, albercas públicas y zoológicos empezaron a recibir a sus primeros visitantes tras meses inactivos, lo que trajo consigo numerosas pérdidas económicas.

Se espera que a partir de la próxima semana los llamados 'Pubs 24 horas' vuelvan a ofrecer su servicio completo, pues actualmente sólo pueden operar en determinado horario.

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ATUENDOS INVERNALES SE APODERARON DEL REINO UNIDO

Los habitantes del Reino Unido salieron a las calles con abrigos, sombreros y bufandas para soportar el frío en el día de reapertura.

Emblemáticas tiendas del Reino Unido como Primark, de Bimingham, recibieron a sus primeros clientes desde las 6:30 de la mañana de este lunes. Algo similar ocurrió con el Royal Victoria Pavilion, de Kent.

El servicio meteorológico local tiene previsto que las bajas temperaturas se agudicen durante la madrugada del martes.

La reapertura de bares, restaurantes y comercios no esenciales es el primer paso para la reapertura total del Reino Unido, que en gran medida es posible a su exitosa campaña de vacunación, en la que más del 65 por ciento de la población adulta ha recibido al menos la primera dosis de las vacunas contra el Covid-19.

Boris Johnson, primer ministro británico, resaltó que la intención de este plan de reactivación tiene previsto que para el verano de este año el Reino Unido vuelva a la normalidad, incluyendo el regreso del público a estadios y festivales musicales masivos.

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