‘A mi madre la sedaron hasta matarla': Miguel Bosé

Miguel Bosé, una de las celebridades que más críticas ha recibido por su postura ante la pandemia de Covid-19, volvió a crear polémica, luego de ser entrevistado por la televisión española.

El intérprete de ‘Amante Bandido’ dio una entrevista para el presentador español Jordi Évole, en la que de entrada afirmó que su madre, Lucía Bosé, no murió por Covid-19, a pesar de que médicos confirmaron que ésta fue la causa de muerte.

“Yo creo que mi madre ha tenido una vida fantástica, plena y única. Me despedí de ella por teléfono y nunca pensé que la iba a perder”, declaró el cantante.

“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenía covid, no se murió de covid y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, afirmó el español, en una entrevista grabada desde la Ciudad de México.

Bosé dijo sentirse tranquilo porque su madre ya no estuviera sufriendo, pero reiteró sus creencias sobre la pandemia, que ha dejado millones de muertos en todo el mundo.

“A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos. Ahora está en un lugar fantástico y fuera de esta mierda que no está lloviendo con toda esta sarta de cretinos, asesinos y criminales. Si ella estuviera viva, le estaría dándole cara a esta farsa”, añadió Bosé.

Te puede interesar: En pleno rebrote de Covid-19, miles abarrotan río Ganges en India

ARREMETIÓ CONTRA BILL GATES DE NUEVO

Como se ha vuelto costumbre, el intérprete de “Sevilla” volvió a señalar a Bill Gates, dueño y fundador de Microsoft, como el responsable de la pandemia, y dijo sentirse orgulloso por no seguir las indicaciones de autoridades sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

“No he usado gel antibacterial, si veo a un ser querido le beso y abrazo. No me he hecho ni una PCR. Si yo en mi vida hubiera hecho caso al ‘qué dirán’, nunca hubiera hecho nada. Hay un plan de Bill Gates”, explicó Bosé.

El español afirmó que mantendrá su postura ante la pandemia, pues, según él, “está bien informado”.

“Van a caer unos detrás de otros. Políticos, médicos, farmacéuticos. Yo estoy bien informado. Soy negacionista, es una postura, tengo la cabeza bien alta”, añadió el cantante.

En la entrevista, Bosé tuvo una acalorada discusión con Évole por sus posturas sobre la pandemia, terminando con un golpe sobre la mesa y gritando sus ideas.

“Yo ya no hago vida social, no he sido social nunca, he sido salvaje. He tenido años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Estoy hablando de todo: drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, descubrí la parte oscura de Bosé que era muy necesario”, añadió.

Dejando de lado sus ideales sobre el Covid-19, Bosé se mostró abierto sobre la faceta de su vida en donde los excesos eran parte de su día a día.

“Pensaba que drogándote eras más creativo. Sí, utilizándolo bien dan mucho bien y muchos conocimientos, unas visiones de las cosas que son revolucionarias. Cuando pasa a ser consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan en las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos”, reconoció el español.

Te puede interesar: China admite baja eficacia de sus vacunas contra coronavirus, luego se retracta