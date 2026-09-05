“Las Malvinas son británicas": Reino Unido responde a Milei y defiende soberanía de las Islas

Javier Milei, presidente de Argentina, encendió la polémica la noche del jueves 3 de agosto con una declaración en cadena nacional sobre las Islas Malvinas.

Sin embargo, el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido no guardó silencio y mandó un contundente mensaje.

¿Qué dijo Milei de las Islas Malvinas?

Javier Milei planteó la posibilidad de incrementar la presencia de Argentina en el Atlántico Sur. Entre sus anuncios estuvo la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, además de sanciones contra compañías relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", dijo.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026

Además, cuestionó los planes de extracción de petróleo en la zona y advirtió sobre el proyecto Sea Lion.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora".

La respuesta del Reino Unido a Milei

El gobierno británico respondió a las declaraciones de Javier Milei sobre las islas Malvinas, después de que el mandatario anunciara nuevas medidas para defender el reclamo de Argentina sobre el archipiélago.

El secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, sostuvo que la posición de Londres no ha cambiado y rechazó los argumentos planteados por el presidente argentino.

“La declaración de Milei anoche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Malvinas. Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, escribió en su cuenta de X.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

El funcionario hizo referencia al referéndum realizado en las islas en 2013, cuando los habitantes votaron de manera abrumadora por continuar bajo soberanía británica, pues el 99.8% por ciento de los participantes respaldó permanecer en el Reino Unido.

