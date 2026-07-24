“Nos tienen celos”: Milei rompe el silencio tras reclamos de Argentina por perder final del Mundial 2026

Javier Milei, presidente de Argentina, rompió el silencio tras la polémica surgida en su país tras perder la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ante España.

Y es que miles de aficionados argentinas reunieron firmas en una plataforma digital para pedirle a la FIFA repetir el duelo de la final del Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario de Argentina compartió dos imágenes con mensajes que van dirigidos a todos los que critican a su Selección.

En la primera, Javier Milei escribió: “El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento pero alguien lo tenía que decir. Coherencia por favor”.

Mientras que la segunda publicación es una imagen creada con inteligencia artificial de él con una playera de su Selección y la frase: “¡Viva la Argentina, carajo!”.

Argentinos reúnen firmas para repetir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque parezca broma, en redes sociales se hizo viral la solicitud de los aficionados argentinos para repetir el duelo de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra España.

Hasta el momento, la propuesta ya tiene más de 61 mil firmas de fanáticos dentro y fuera de Argentina que simpatizan con el equipo de Lionel Messi.

La idea se basa en un supuesto favoritismo del árbitro a la Selección de España y a diversas teorías conspirativas que enmarcaron el duelo que definió al nuevo campeón del mundo.

España venció a Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque los fanáticos argentinos quieren repetir la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se les olvida el dominio absoluto de España a su Selección.

Y es que de acuerdo a estadísticas oficiales, la albiceleste no disparó ni una vez al arco de la roja, pues se encerraron en su propia cancha para evitar una goleada.

España necesitó de un gol de Ferran Torres en tiempos extra, repitiendo la historia de Sudáfrica 2010, para levantar la copa y bordarle la segunda estrella a su escudo.

