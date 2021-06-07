En Reino Unido, vacuna será herramienta de ligue en Tinder

Los ciudadanos del Reino Unido menores de 30 años podrán recibir en breve alguna de las vacunas contra Covid-19 y para incentivar su participación, el gobierno realizó una alianza con Tinder, Match, Bumble, Badoo y Plenty of Fish, todas aplicaciones de citas.

La alianza consiste en que todas las aplicaciones mencionadas actualizarán su interfaz para agregar frases como "estoy vacunado" o "ya tengo mi dosis" y de esta forma, facilitar la información de los usuarios en cuestiones referentes al Covid-19.

Esta iniciativa llegó después de que la agencia gubernamental YouGov hiciera un sondeo en redes sociales en el que se demostró que el 31 por ciento de los adultos prefieren tener una cita con alguien que ya esté vacunado, mientras que el 28 por ciento se niega a encontrarse con alguien que no lo esté.

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Tinder ofrecerá beneficios a usuarios vacunados

Para incentivar que los usuarios de Tinder y otras aplicaciones de ligue registren su información sobre la vacuna, las desarrolladoras ofrecerán incentivos.

En el caso de Tinder, los usuarios podrán agregar información sobre la vacuna, el tipo de dosis que recibieron, entre otras cosas, mientras que si muestran su respaldo a la campaña "Cada vacuna nos da esperanza", tendrán acceso a beneficios como un "Súper like", una modalidad del famoso "me gusta" que sólo obtienen personas que pagan por la modalidad premium del programa.

Nadim Zahawi, responsable del programa británico de vacunación, resaltó que esta iniciativa servirá para reforzar la hasta ahora exitosa campaña de vacunación.

"Nos unimos con las aplicaciones de citas líderes del país para acelerar la vacunación. Con más gente vacunada en los próximos días, no habrá dudas de que muchos 'presionarán hacia la derecha' muy pronto", escribió Zahawi en su cuenta de Twitter.

We’ve partnered up with the country’s leading dating apps to boost vaccine uptake.



With more people to be called forward in the coming days, there’s no better time to ‘swipe right’ on the vaccine.



When you get the call, get the jab. 💉

https://t.co/SJ3lNB6NV3 — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) June 7, 2021

Actualmente, Reino Unido se mantiene como el país más golpeado por la pandemia de Covid-19 en Europa, con casi 128 mil muertos.

En aquel país más de 40 millones de personas han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19, mientras que 27 millones ya cuentan con el esquema completo. La meta del gobierno británico es administrar al menos una dosis en todos los adultos antes del 31 de julio.

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