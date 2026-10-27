Morena retira la Comisión de Estudios Legislativos a Enrique Inzunza y blinda las comisiones clave

En un movimiento estratégico para consolidar el control interno del órgano legislativo, la bancada de Morena oficializó la salida del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, un cargo que ocupaba formalmente desde el 3 de octubre de 2024. La remoción de Inzunza responde a su distanciamiento del grupo parlamentario tras declararse supuestamente legislador "independiente" en medio de severos cuestionamientos por sus presuntos nexos con el crimen organizado en Sinaloa.

Durante casi dos años, Inzunza encabezó una de las mesas de trabajo más poderosas del Congreso, encargada de la revisión jurídica, técnica y el dictamen final de la gran mayoría de las iniciativas del paquete de reformas constitucionales y secundarias enviadas por el Ejecutivo Federal.

Con este ajuste, la senadora Guadalupe Chavira fue designada para asumir la titularidad de Estudios Legislativos, asegurando que la revisión de la agenda prioritaria permanezca bajo el ala del oficialismo. Paralelamente, Elizabeth Fiesco asumió la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, considerada la mesa de trabajo con mayor peso e historia en la Cámara Alta. Cabe destacar que Puntos Constitucionales fue la primera comisión instaurada en la historia del Senado mexicano, seguida solo días después por la de Hacienda. Este reordenamiento busca blindar el trámite legislativo frente al desmarque de perfiles controvertidos de la bancada guinda.

🚨 Morena le quita a Enrique Inzunza la Comisión de Estudios Legislativos del Senado: Leti Robles



De acuerdo con información de la periodista @letroblesrosa, el senador sinaloense, @InzunzaCazarez, pierde la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del… pic.twitter.com/0PuiVGRBOK — Político MX (@politicomx) October 27, 2026

Simey Olvera buscaba la presidencia de Estudios Legislativos

La senadora de Morena, Simey Olvera, confirmó de manera abierta su fuerte interés por asumir la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos. Durante una conversación con medios de comunicación, Olvera insistió en que no permitiría que la posición fuera entregada a legisladores de otros partidos o perfiles sin arraigo orgánico: "De hecho, él ya lo solicitó y esto fue desde septiembre. O sea, él ya no preside porque esa comisión le corresponde a Morena y él ya no pertenece a Morena por diversas cuestiones. Entonces ese lugar le toca a Morena; quiero decir que Morena somos los que estamos en el grupo parlamentario, puede tocarle a cualquiera, pero que sea de Morena. En las demás comisiones los otros partidos se tienen que preocupar, pero las comisiones más importantes le corresponden a Morena. Se supone que íbamos a esperar después de las comparecencias y se está trabajando; la lleva la secretaría y no han dejado de sesionar, pero sí, obviamente, para tener la película completa se necesita la presidencia", sentenció la legisladora antes de que la cúpula guinda inclinara la balanza a favor de Chavira.

