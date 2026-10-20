“Esa posición es solo para Morena": Simey Olvera reclama la comisión que dejó Enrique Inzunza

La senadora de Morena, Simey Olvera, confirmó de manera abierta su interés por asumir la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las posiciones con mayor peso técnico y político en el tintero parlamentario. Dicho puesto quedó vacante tras la salida del senador Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena, un movimiento que abrió la batalla por el control del dictamen de las iniciativas de ley.

Ante las aspiraciones de otros legisladores, Olvera lanzó un contundente aviso para desmarcar a perfiles ajenos o a quienes rompieron con el oficialismo, advirtiendo que la titularidad de esa mesa de trabajo es innegociable y le pertenece por derecho de cuota a Morena. La senadora enfatizó que, tras la renuncia formal de Inzunza desde el mes de septiembre, la comisión se encuentra jurídicamente acéfala en su presidencia y sostenida temporalmente por la secretaría, por lo que urgió a la bancada a definir la titularidad una vez que concluya la ronda de comparecencias.

La senadora morenista Simey Olvera reconoció que busca la presidencia de la comisión de Estudios Legislativos que presidía Enrique Inzunza, tras su salida del grupo parlamentario. Esa posición es solo para los de Morena, advirtió. pic.twitter.com/RgudPfvu9F — Angel Gallegos (@gallegoso) October 20, 2026

"Esa posición le corresponde a Morena": El reclamo de Simey Olvera por la comisión

Durante una conversación con medios de comunicación, Simey Olvera dejó en claro que no permitirá que la presidencia de Estudios Legislativos sea entregada a legisladores que hayan migrado a otras bancadas o aliados que no pertenezcan al núcleo orgánico de Morena:

"De hecho, él ya lo solicitó y esto fue desde septiembre. O sea, él ya no preside porque esa comisión le corresponde a Morena y él ya no pertenece a Morena por diversas cuestiones. Entonces ese lugar le toca a Morena; quiero decir que Morena somos los que estamos en el grupo parlamentario, puede tocarle a cualquiera, pero que sea de Morena. En las demás comisiones los otros partidos se tienen que preocupar, pero las comisiones más importantes le corresponden a Morena. Se supone que íbamos a esperar después de las comparecencias y se está trabajando; la lleva la secretaría y no han dejado de sesionar, pero sí, obviamente, para tener la película completa se necesita la presidencia", sentenció la legisladora.

Las declaraciones de Olvera exponen el celo partidista con el que la mayoría legislativa administra las comisiones decisivas en la Cámara Alta. Con la salida de Inzunza, la pelea por Estudios Legislativos no solo refleja el interés por presidir los dictámenes constitucionales, sino la urgencia de Morena por cerrar filas frente a las bajas en su bancada y garantizar que las posiciones estratégicas permanezcan bajo el control absoluto del régimen.