Vicefiscal investigado por caso de Rubén Rocha Moya pide licencia al cargo
Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa al ser acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con Los Chapitos. hijos de “El Chapo” Guzmán.
Dámaso Castro Saavedra presentó su solicitud de licencia al cargo de Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, esto luego de la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y más funcionarios y exfuncionarios de tener supuestos nexos con Los Chapitos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dámaso Castro Saavedra enfrenta acusaciones en ese país por conspiración para tráfico de drogas y armas, esto en beneficio del crimen organizado, principalmente a favor de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Nexos con Los Chapitos: ¿de dónde surgen las acusaciones contra Rubén Rocha Moya?
Salida de fiscal de Sinañoa será sin goce de sueldo
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que Dámaso Castro Saavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo.
Estados Unidos reveló que Dámaso Castro Saavedra ha recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de Los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados e informaba sobre operaciones policiales planeadas contra los hijos de "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con la misma fiscalía estatal, el funcionario aseguró que en caso de ser requerido por alguna insititución legal respecto al caso, Dámaso Castro manifestó que acudirá de ser citado.
¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa?
El 29 de abril de 2029 se hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya, quien llegó a la gubernatura por Morena, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos: todos por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Según lo informado por Estados Unidos, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Rocha Moya enfrenta tres acusaciones en Estados Unidos, por las que podría pasar 40 años de prisión como pena mínima obligatoria o recibir cadena perpetua. El sinaloense es señalado de:
- Conspiración para la importación de narcóticos;
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?
Los Chapitos y Rocha Moya: el pacto para controlar Sinaloa
Rocha Moya fue gobernador de Sinaloa a partir del 1 de noviembre de 2021, pero habría ganado con ayuda de Los Chapitos, quienes supuestamente le ayudaron secuestrando e intimidando a sus rivales, según la acusación de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York.
La información revelada por Estados Unidos indica que antes y después de ser gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos para que movieran grandes cantidades de drogas a la unión americana.
Incluso, el morenista habría permitido que Los Chapitos operaran en Sinaloa y el resto de los acusado, entre ellos Dámaso Castro, supuestamente han ayudado a los capos a cambio de sobornos. Los otros funcionarios y exfuncionarios mencionados en la investigación son:
- Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena por Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán con licencia
- Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal