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Alerta vial en Edomex: Calles afectadas por reparaciones de fuga de agua en Metepec; otros incidentes este lunes | EN VIVO

Automovilistas, peatones y ciclistas son afectados por los baches, coladeras abiertas y fugas de agua en la CDMX y Edomex; vialidades afectadas este lunes.

Reparación fugas de agua Edomex: Baches, socavones, hundimientos en CDMX HOY 26 de octubre 2026
Calles afectadas por reparaciones de fugas en Edomex|X: @METEPECGOBIERNO

Escrito por: Fernanda Benítez

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 26 de octubre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este lunes

Calles afectadas por reparación de fugas de agua en Edomex

¡Atención, automovilistas! Elementos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec realizan los trabajos de reparación de fugas en las siguientes calles del municipio:

🔴 Calle 5 de Mayo, esquina con Vicente Villada.
🔴 Vialidad Toluca–Tenango, en el barrio del Espíritu Santo, pasando la calle El Canal.

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