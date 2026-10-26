Alerta vial en Edomex: Calles afectadas por reparaciones de fuga de agua en Metepec; otros incidentes este lunes | EN VIVO
Automovilistas, peatones y ciclistas son afectados por los baches, coladeras abiertas y fugas de agua en la CDMX y Edomex; vialidades afectadas este lunes.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 26 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este lunes
Calles afectadas por reparación de fugas de agua en Edomex
¡Atención, automovilistas! Elementos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec realizan los trabajos de reparación de fugas en las siguientes calles del municipio:
🔴 Calle 5 de Mayo, esquina con Vicente Villada.
🔴 Vialidad Toluca–Tenango, en el barrio del Espíritu Santo, pasando la calle El Canal.
💧🚧 ¡Atención, automovilistas! Personal de Opdapas de Metepec trabaja en la reparación de fugas de agua en los siguientes puntos: 📍 Calle 5 de Mayo, esquina con Vicente Villada. 📍 Vialidad Toluca–Tenango, en el barrio del Espíritu Santo, pasando la calle El Canal. https://t.co/tayP13MViM— Ayuntamiento de Metepec (@MetepecGobierno) October 26, 2026