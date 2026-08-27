Reportan enfrentamientos armados en Escuinapa, Sinaloa; desatan la alarma entre los habitantes
Este jueves 27 de agosto se reportaron fuertes enfrentamientos a balazos en Escuinapa, Sinaloa, que desataron caos entre la población; esto se sabe.
Intensos enfrentamientos entre civiles armados fueron reportados durante la mañana de este jueves 27 de agosto en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa, situación que generó alerta entre la población de diversos sectores y movilizó a elementos de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades locales y del estado no han emitido un comunicado oficial sobre la balacera.
🚨#Escuinapa Se reportan fuertes enfrentamientos entre civiles 4rm4dos en la cabecera municipal de Escuinapa la mañana de este jueves. Al momento no se tienen mayores detalles sobre los intercambios. pic.twitter.com/QfHVh4UqOC— TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 27, 2026