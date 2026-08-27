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Reportan enfrentamientos armados en Escuinapa, Sinaloa; desatan la alarma entre los habitantes

Este jueves 27 de agosto se reportaron fuertes enfrentamientos a balazos en Escuinapa, Sinaloa, que desataron caos entre la población; esto se sabe.

Reportan enfrentamientos armados en Escuinapa, Sinaloa; desatan la alarma entre los habitantes
¿Qué pasa en Escuinapa, Sinaloa? |Azteca Sinaloa

Escrito por: Jimena Romero

Intensos enfrentamientos entre civiles armados fueron reportados durante la mañana de este jueves 27 de agosto en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa, situación que generó alerta entre la población de diversos sectores y movilizó a elementos de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades locales y del estado no han emitido un comunicado oficial sobre la balacera.

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