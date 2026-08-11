Privan de su libertad a custodia del Centro Penitenciario Aguaruto, Sinaloa

Una custodia del Centro Penitenciario Aguaruto fue reportada como desaparecida luego de que sujetos armados presuntamente la sacaran de su domicilio en Culiacán, Sinaloa ; autoridades estatales ya desplegaron un operativo tras el secuestro.

Se trata de María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, quien fue vista por última vez este martes 11 de agosto en un domicilio de la colonia Santa Rocío; la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recibió el reporte mediante una llamada anónima al 089 y notificó el caso a las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó con la custodia del penal de Aguaruto?

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó a un domicilio ubicado en la calle Monte Carmelo, en el sector Santa Rocío, a bordo de una camioneta SUV blanca.

Los sujetos habrían sometido a la mujer y posteriormente la obligaron a subir al vehículo, que se retiró del lugar con rumbo desconocido; hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para apoyar en su localización, debido a que existe una valoración de riesgo para su integridad.

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Autoridades buscan a la trabajadora del Centro Penitenciario Aguaruto

Tras conocerse el caso, elementos del Grupo Interinstitucional mantienen acciones de búsqueda e investigación en Culiacán para tratar de establecer qué ocurrió y localizar a la mujer.

La información oficial de búsqueda señala que María de los Ángeles tiene 1.65 metros de estatura, complexión robusta, cabello castaño oscuro, medio y ondulado, además de ojos grandes color café oscuro; como característica particular, cuenta con una cicatriz en la ceja izquierda.

La mujer es originaria del ejido El Macapule, en Ahome, y trabaja en el área de seguridad del Centro Penitenciario Aguaruto.

¿Qué se sabe del caso hasta ahora?

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quién estaría detrás de la privación de la libertad ni cuál habría sido el motivo; tampoco se ha establecido oficialmente el destino al que fue llevada.

La investigación permanece abierta mientras continúan las labores para encontrarla y esclarecer las circunstancias en las que desapareció.