Reportero muere en ataque de Rusia a torre de televisión en Ucrania

Reportero Sin Fronteras (RSF) confirmó que murió un periodista de la cadena Kiev Live TV durante el ataque de las Fuerzas de Rusia a la torre de televisión de Ucrania, el pasado martes.

“RSF confirma que Evgeny Sakun, cámara de Kiev Live TV, murió en el atentado con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev”, informó la organización de periodistas.

La organización lamentó el deceso del periodista a través de un mensaje en sus redes sociales y señaló que atacar a los periodistas se considera un crimen de guerra.

“Lamentamos su pérdida y estamos investigando las circunstancias de su muerte. Atacar a los periodistas es un crimen de guerra. DEP”, finalizó su mensaje la organización.

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RSF confirma que Evgeny Sakun, cámara de Kiev Live TV, murió ayer en el atentado con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev. Lamentamos su pérdida y estamos investigando las circunstancias de su muerte. Atacar a los periodistas es un crimen de guerra. DEP pic.twitter.com/EvYzbtjZI8 — RSF España (@RSF_ES) March 2, 2022

El servicio de emergencias de Kiev informó que en el ataque a la torre de televisión fallecieron cinco personas y cinco más resultaron heridas. Ese mismo día, además de dañar la señal, los ataques del Ejército de Rusia contra la torre de televisión también afectaron al complejo de Babi Yar, el mayor memorial de Ucrania en recuerdo a las víctimas del Holocausto nazi.

Ucrania registra 2 mil civiles muertos por ataque de Rusia

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) informó que en la primera semana de ataques de Rusia se registraron más de dos mil civiles muertos. Detalló que hasta ahora salvaron a unas 150 personas y evacuaron a 500 civiles, gracias a que se controlaron más de 400 incendios, consecuencia de los “bombardeos enemigos”.

“Lamentablemente, 10 rescatistas murieron y 13 resultaron heridos en la misión”, confirmó el DSNS y agregó que su equipo logró desactivar 416 artefactos explosivos.

Desde el inicio de la operación militar, el pasado 24 de febrero, Rusia “ha golpeado mil 502 objetos de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellos, 51 puestos de mando, 38 sistemas de misiles antiaéreos, 51 estaciones de radar, 472 tanques, 62 sistemas de lanzamiento de cohetes y 206 piezas de artillería”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

