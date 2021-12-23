República Dominicana captura a traficantes ligados a caso Chiapas

Autoridades de República Dominicana lograron desarticular una red de traficantes, que presuntamente transportaba a dos personas, quienes murieron en el accidente ocurrido en la carretera de Chiapas el pasado 9 de diciembre.

La detención de cinco personas de la red de traficantes la realizó el Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte en coordinación con la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Autoridades de República Dominicana realizaron un operativo de forma simultánea en Baní y San Pedro de Macorís, donde capturaron a Guillermo "N", Leonel "N", alias "El Duro"; Román Alberto "N", alias Guardia, Santo Francisco "N" y a Jesús Antonio "N".

Fiscalía de SDE desarticula red que traficaba a dominicanos fallecidos en México mientras eran transportados hacia EE. UU. https://t.co/9TKjDcI6pE — Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) December 22, 2021

Investigaciones de República Dominicana revelaron que estos presuntos traficantes cobraban hasta 20 mil dólares por personas para llevarlas en tráiler desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de Guatemala, Panamá y México.

Agregaron que los presuntos traficantes llegaron a acumular suntuosas propiedades, incluyendo vehículos de alta gama, tras cobrarles a dominicanos para llevarlos a Estados Unidos.

Autoridades de República Dominicana solicitarán a un juez de la atención permanente la imposición de 18 meses de prisión preventiva, así como la declaratoria de caso complejo contra los presuntos traficantes a quienes se les imputa promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de personas.

Ebrard revela ganancias de traficantes ligada a accidente de Chiapas

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los avances de la investigación del Grupo de Acción Inmediata (GAI) sobre el caso del accidente del tráiler en Chiapas, en el que murieron 56 migrantes.

En un mensaje, Ebrard explicó que los traficantes de personas cobraban al menos 14 mil millones de pesos por llevar a migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México.

"Están cobrando a las personas, desde Ecuador, 15 mil dólares; desde Guatemala cinco o seis mil dólares. Estamos hablando de un negocio que se estima en más de 14 mil millones de dólares. Es una organización delincuencial que tomó vida propia”.

El canciller prevé que en enero se den a conocer los avances sobre las investigaciones para dar con los presuntos traficantes de migrantes, tras el accidente en Chiapas.