Repatrian cuerpos de 4 migrantes más a Guatemala y República Dominicana

Este lunes fueron repatriados a sus países de origen cuatro migrantes más, fallecidos en un accidente de tráiler en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapas; dos a Guatemala y dos más a República Dominicana.

Dolor, lágrimas y lamentos, es lo que se observa afuera del Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el l ser entregados los cuerpos de los migrantes que murieron en el fatídico accidente el pasado 9 de diciembre.

Entre el sábado y hoy, suman ocho los cuerpos repatriados a sus países de origen, seis han sido recibidos en Guatemala y dos en República Dominicana, de un total de 56 migrantes fallecidos.

Hasta el momento, el protocolo de entrega es lento, hay mucho hermetismo por parte de las autoridades pero se espera que antes de la Nochebuena la mayoría de los cuerpos sean repatriados a sus países de origen.

Una mujer, familiar de dos migrantes accidentados en Chiapa de Corzo, Chiapas y que perdieron la vida, relató que solo le entregaron un cuerpo y se quejó de la lentitud con que se realizan los trámites.

“Estoy aquí por dos cuerpos, luchando por ellos desde un principio, me dieron uno el otro no me lo han dado, dicen que no estaban listas las huellas dactilares… Ahora resulta que no me podían dar el cuerpo de Yuniel porque no está listo. Yo necesito que me entreguen a Yuniel… Ya me entregaron el de Juan Alberto...”, relató.

Primeros cuatro repatriados son de Guetamala

El sábado pasado los restos de cuatro migrantes fueron repatriados a Guatemala en un avión procedente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contratado por el gobierno de México, al aeropuerto La Aurora, hangar perteneciente a la Fuerza Aérea del país centroamericano.

Los primeros cuatro cuerpos, pertenecen a ciudadanos guatemaltecos originarios de Malacatán y Chimaltenango.

Siguen hospitalizados 42 migrantes

Mientras tanto, 42 migrantes continúan internados en diversos hospitales de Tuxtla Gutiérrez, la mayoría en estado crítico pero con la esperanza de que con la atención médica que reciben puedan recuperarse y regresar a sus casas.

Algunos familiares de los heridos han viajado a Chiapas a cuidar a sus seres queridos y duermen afuera del hospital con la esperanza de poder llevarse pronto a sus pacientes.

El accidente ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando un trailer que transitaba por un tramo de carretera cercano a la ciudad de Chiapa de Corzo y transportaba a más de 150 migrantes perdió el control y se volcó, provocando la muerte de 56 personas y dejando más de 110 lesionados.