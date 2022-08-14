Republicanos exigen ver declaración que justificó cateo en casa de Trump

Los republicanos intensificaron el domingo los llamamientos para que se publique una declaración jurada del FBI que muestra la justificación subyacente para la incautación de documentos en la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

Una orden de registro hecha pública la semana pasada tras el cateo sin precedentes en Mar-a-Lago mostró que Trump tenía 11 conjuntos de documentos clasificados en el lugar. También, que el Departamento de Justicia tenía causa probable para llevar a cabo el registro basándose en posibles violaciones de la Ley de Espionaje.

Los republicanos piden que se revele de manera detallada la información que convenció a un juez federal para emitir la orden de registro a la casa de Trump. Así mismo, que pueda mostrar las fuentes de información y los detalles sobre la naturaleza de los documentos y otra información clasificada.

La divulgación de estas declaraciones juradas es muy poco habitual y requeriría la aprobación de un juez federal.

El Tribunal federal del Distrito Sur de Florida hizo públicas ayer la orden de entrada y registro en la residencia del expresidente Trump en Mar-a-Lago, Florida, y el contenido de la documentación intervenida durante la misma. Esto es lo que se puede concluir de ambas: 1/ pic.twitter.com/lgqufZMZYJ — Pedro Soriano Mendiara (@pedrosorianome2) August 13, 2022

Republicanos quieren conocer la declaración jurada

"Creo que la publicación de la declaración jurada ayudaría, al menos confirmaría que había una justificación para este allanamiento", dijo el senador republicano Mike Rounds en el programa "Meet the Press" de la NBC.

El Departamento de Justicia debería "demostrar que esto no fue solo una expedición de pesca, que tenían una causa justificada para entrar y hacer esto, que agotaron todos los demás medios", dijo Rounds sobre el registro de Mar-a-Lago por parte del FBI.

"Y si no pueden hacer eso, entonces tenemos un serio problema en nuestras manos".

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El legislador Mike Turner, el republicano de más alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo el domingo en CNN que el gobierno de Joe Biden debería proporcionar más detalles sobre lo que condujo al operativo en Mar-a-Lago.

"El Congreso está diciendo: 'Muéstrenoslo. Queremos saber qué les dijo el FBI. ¿Qué encontraron?", afirmó Turner.

El demócrata Adam Schiff, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, no abordó el domingo la cuestión de la declaración jurada.

Según indicó, es "muy preocupante" que Trump siguiera reteniendo los documentos clasificados después de que el Departamento de Justicia pidió su devolución. "Parece ser intencionado por parte de Trump, la retención de estos documentos después de que el gobierno los solicitó de vuelta", dijo a "Face the Nation" de la CBS.