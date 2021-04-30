Rescatan 2 cuerpos congelados de los Andes ¡después de 25 años!

En 1996, dos amigos que vivían en Uspallata, una ciudad de Argentina, desaparecieron en los Andes mientras intentaban ascender a la cumbre de la cordillera. Ahora, después de 25 años, sus cuerpos congelados fueron encontrados y rescatados para entregarlos a sus familiares.

El hallazgo de los cuerpos congelados ocurrió en el cerro El Plata, el pico más alto de la cordillera de los Andes, ubicado en la provincia de Mendoza. Un guía encontró los cadáveres a una altura de cinco mil 956 metros, cuando tomó una ruta alterna para llegar a la cima.

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La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza se encargó de realizar los trabajos para recuperar los cuerpos congelados, que empezaron desde el pasado 26 de abril, según reportaron medios locales. En el operativo participaron siete elementos policiacos y el guía de montaña que encontró a los jóvenes.

Los rescatistas avanzaron por el cerro El Plata, hasta que este miércoles 28 de abril, los rescatistas llegaron a la zona de la Laguna del Platita, desde la cual un helicóptero sacó los cuerpos congelados de los Andes, donde estuvieron desaparecidos durante 25 años, a fin de trasladarlos a la ciudad de Mendoza.

|Crédito: Twitter @sitioandinomza

¿A quiénes pertenecían los cuerpos congelados que aparecieron en los Andes?

Leroy Villa y Nicolás Ibazeta tenían 21 y 22 años, respectivamente, cuando desaparecieron. Según medios locales, los jóvenes eran amigos y se criaron entre montañas, por eso trabajaban en los Andes, cargando el equipo de los escaladores que intentaban llegar a la cumbre.

En el otoño de 1996 se informó sobre la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea, presuntamente en la pared sur del cerro El Plata, una zona donde hay presencia de hielo y nieve.

Por ese motivo, los amigos decidieron colaborar en la búsqueda del helicóptero siniestrado y se unieron a un grupo de montaña que hizo varias salidas, en una de las cuales, los jóvenes desaparecieron por lo complejo de la zona.

Antonio Ibaceta, miembro de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de la Policía de Mendoza, explicó a medios locales que “la zona de búsqueda del helicóptero era muy compleja, desde el punto de vista técnico, las hipótesis eran que podían haber caído a una grieta o agarrado una avalancha de nieve y rocas”.

Cuando llegó el invierno, las tareas de búsqueda de los dos jóvenes se interrumpieron, pero meses después las retomaron, sin éxito alguno. Las autoridades indicaron que el hallazgo de los cuerpos congelados después de más de dos décadas, pudo deberse a las pocas nevadas de los últimos años, lo que ayudó a que los cuerpos quedaran expuestos.

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