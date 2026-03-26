¡No es una mascota! Rescatan tigre de bengala en un patio de 2x2 en Ecatepec

Un cachorro de tigre de bengala fue rescatado dentro de una vivienda en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre presunto maltrato animal, informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

El operativo ocurrió la madrugada de este jueves, cuando policías municipales, estatales y elementos de la Marina acudieron al domicilio señalado para intervenir y asegurar al felino.

Denuncia ciudadana alertó sobre condiciones de maltrato animal a tigre en Ecatepec

Días antes del rescate, vecinos difundieron en redes sociales imágenes y mensajes denunciando que el tigre vivía en un espacio extremadamente reducido, de apenas dos por dos metros.

Las publicaciones generaron indignación, ya que señalaban que el animal apenas tenía movilidad, desatando indignación en redes sociales.

¿Quién era el dueño del tigre en Ecatepec y qué pasó con él?

En el lugar, las autoridades identificaron a Carlos “N”, de 36 años, como presunto propietario del animal. Sin embargo, no pudo comprobar la legal posesión del tigre. Por esta razón, fue presentado ante el Ministerio Público federal, mientras que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República para determinar su situación legal.

El cachorro de tigre fue trasladado bajo resguardo para recibir valoración médica y garantizar su bienestar, siguiendo los protocolos correspondientes para este tipo de especies. Además, el inmueble quedó asegurado por autoridades estatales mientras continúan las investigaciones.

Operativos por animales exóticos en viviendas de Edomex

La compra-venta de animales exóticos en zonas urbanas, es una práctica que representa riesgos tanto para la fauna como para las personas. Las autoridades aseguran que han intensificado operativos para evitar este delito. El caso más reciente fue el pasado 23 de marzo, cuando se realizó el rescate de 912 animales encerrados dentro de un inmueble del municipio de Ecatepec, en condiciones de abandono y presunto maltrato animal.

En el inmueble también fueron localizados algunos animales sin vida, por lo que el lugar implicaba un riesgo sanitario para la población y otras especies. Tras este hecho, no se reportaron personas detenidas. En el lugar encontraron un cocodrilo, serpientes, aves, borregos, chivas, patos, gallinas, tortugas y hasta un cuyo.