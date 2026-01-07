FGR asegura tigre de bengala tras operativo sorpresa en Veracruz

Veracruz volvió a colocarse en el centro de la atención nacional tras dos hechos distintos, pero igualmente alarmantes, que reflejan la realidad que enfrenta la entidad: por un lado, el aseguramiento de un tigre de bengala dentro de un inmueble urbano; por el otro, el hallazgo de restos humanos en un rancho del sur del estado.

Aseguran tigre de bengala en cateo federal en Coatzintla

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), lograron el aseguramiento de un tigre de bengala durante un operativo realizado en el municipio de Coatzintla, al norte de Veracruz. La acción fue resultado de una investigación federal abierta por un presunto delito contra la biodiversidad.

Tras reunir datos de prueba, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Ruiz Cortínez. Durante la diligencia, peritos del Centro Federal Pericial Forense confirmaron la presencia del felino, cuya posesión sin permisos constituye un delito federal.

En un inmueble en #Veracruz, los inquilinos tenían como mascota un tigre de bengala blanco, que fue asegurado para quedar a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.



Las fuerzas federales realizaron el operativo en una vivienda en la colonia Ruíz… pic.twitter.com/gg6OchOkTA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

Operativo conjunto y resguardo del inmueble

El cateo contó con un despliegue de seguridad coordinado en el que participaron la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes establecieron un perímetro para garantizar el desarrollo de la diligencia sin incidentes.

Una vez asegurado, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades federales, al igual que el ejemplar, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa integrando la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Cuatro cabezas humanas halladas en rancho del sur de Veracruz

En un hecho distinto, pero igualmente impactante, autoridades estatales y ministeriales localizaron cuatro cabezas humanas en un rancho del municipio de Sayula de Alemán, al sur del estado.

El hallazgo se registró en la propiedad conocida como rancho Montecristo, ubicada en la comunidad de Aguilera.

Tras el reporte, fuerzas de seguridad implementaron un cerco en la zona para permitir el levantamiento de los restos y el inicio de las primeras investigaciones. De manera preliminar, una de las víctimas fue identificada como Héctor Velázquez Díaz, de 23 años, hijo del exregidor Héctor Velázquez, quien fue asesinado en febrero de 2025 en el barrio Zapotal, en Acayucan.