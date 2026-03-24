¡Rescate masivo en Edomex! Salvan a más de 900 animales atrapados en un predio de Ecatepec; había reptiles y aves

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) realizó el rescate de 912 animales encerrados dentro de un inmueble del municipio de Ecatepec, en condiciones de abandono y presunto maltrato animal.

En el inmueble también fueron localizados algunos animales sin vida, por lo que el lugar implicaba un riesgo sanitario para la población y otras especies.

Denuncias por presunto maltrato animal activa operativo en Ecatepec

El operativo se realizó el pasado 23 de marzo 2026 tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible presencia de varios animales en condiciones de hacinamiento, además de denunciar un posible caso de maltrato animal, según autoridades estales.

Las investigaciones sobre los más de 900 animales atrapados en Ecatepec continúan, pues hasta el momento se desconoce la razón por la que las especies estaban encerradas en el lugar.

Por otro lado, aún no hay personas detenidas por la situación de las especies atrapadas y en estado de maltrato y en malas condiciones.

#Resultados



Tras ejecutar una técnica de investigación de cateo, elementos de la @Defensamx1, #FiscalíaEdoméx y del Ayuntamiento de #Ecatepec rescataron 912 animales que se encontraban al interior de un predio en aparente hacinamiento y abandono.



Durante esta técnica de… pic.twitter.com/WTcLMDvuIP — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 24, 2026

Serpientes, tortugas y ganado: Estos son los animales rescatados en Ecatepec

Durante el cateo en el inmueble de Ecatepec se localizaron alrededor de 912 animales entre los que se encontraban las siguientes especies:



Aves de corral

Borregos

Cabras

Chivos

Patos

Gallinas de guinea

Codornices

Palomas

Caracoles

Tortugas

Un cuyo

Además, se encontraron algunos ejemplares de reptiles, entre ellos un serpientes, un lagarto. En en lugar también había una tarántula y un perro, según el comunicado de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México.

Después del operativo en el inmueble de Ecatepec las autoridades pudieron confirmar que los animales vivían en condiciones de abandono, por lo que el lugar era un riesgo sanitario para las otras especies, pues en el lugar también había animales sin vida.

"En el inmueble también fueron localizados diversos animales sin vida, por lo que al término de la técnica de investigación de cateo fue asegurado en tanto continúan las investigaciones", explicaron las autoridades a través de un comunicado publicado en su página oficial.