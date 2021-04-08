Rescate de migrantes por barco de la guardia costera de España

Al momento del rescate de migrantes, los 59 fueron localizados al sur de las Islas Canarias por un barco de la guardia costera de España.

La Cruz Roja dijo que El barco que transportaba a los migrantes, incluía a 41 hombres, 17 mujeres y a un menor de edad.

Después de ser rescatados de su embarcación, se les ofreció una frazada para cubrirse del frío y un cubre boca.

El barco trasladó a los africanos al puerto de Arguineguín de Gran Canaria, en donde se les tomó la temperatura y fueron registrados.

Para hacer frente a los crecientes niveles de migración desde África, las autoridades de las Islas Canarias han recurrido a albergar a miles de personas en antiguas instalaciones militares que han sido reconvertidas.

Más de mil 500 han estado viviendo en el campamento de Las Raíces, un antiguo cuartel cerca de la ciudad de La Laguna en Tenerife, durante los últimos dos meses.

El pasado 6 de abril una pelea entre los migrantes que se encontraban en el campamento Las Raíces obligó a la policía antidisturbios española a intervenir. El saldo fue de tres heridos de gravedad y ocho detenidos.

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En febrero, decenas de migrantes establecieron un campamento improvisado junto a Las Raíces en protesta por las malas condiciones en el campamento, que dijeron incluían mala alimentación, escasa atención médica y pocas instalaciones para ducharse.

El Ministerio de Interior de España informó que en el año 2020, las islas canarias se convirtieron en la principal entrada de la migración irregular al país.

El número de personas que han llegado por mar a todo el país ha ascendido a 32 mil 427, el 45.5 por ciento más respecto al mismo periodo de 2019. De esta cifra, el 51.7 por ciento, es decir, 16 mil 760 migrantes entraron por Canarias.

