Este lunes 13 de febrero. una semana después de que Turquía y Siria padecieran uno de los terremotos más desastrosos en los últimos años, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó que sus equipos de rescate han podido encontrar y rescatar a cuatro personas con vida.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia, la delegación mexicana está conformada por 93 integrantes del Ejército Mexicano, 37 elementos de la Secretaría de Marina, 15 efectivos de la Cruz Roja y 5 representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que en total son 150 mexicanos los que fueron trasladados a Turquía para brindar ayuda humanitaria.

Tras varios días de acciones para retirar escombros y establecer colaboración médica, los resultados son:



Cuatro personas rescatadas con vida .

. 29 cuerpos recuperados.

72 consultas médicas.

Tres toneladas de carga y descarga de víveres.

41 metros cuadrados de escombro removido.

Terremoto en Turquía: Sedena pudo rescatar a cuatro personas con vida|SEDENA

De esta manera confirman que la ayuda humanitaria enviada en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana pudo contribuir con el rescate de cuatro vidas debajo de los escombros.

¿Qué pasó con Proteo, el perrito rescatista que murió en Turquía?

Lamentablemente no todo fueron buenas noticias, pues en el comunicado de este lunes confirmaron que Proteo, el perrito rescatista que murió el domingo por la mañana, falleció mientras se encontraba en funciones.

"Desafortunadamente falleció en el cumplimiento de su deber el can Proteo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien se le reconoce su valor y loable labor en beneficio del pueblo de México y de países hermanos", señaló la Sedena.

Las lágrimas del entrenador de Proteo, el perrito rescatista que murió en Turquía|SEDENA

Estos son los avances de la delegación mexicana enviada a Turquía para ayudar a las víctimas del terremoto; sin embargo, no es la única ayuda enviada a países hermanos.

México y Sedena también ayudan a Chile por los incendios forestales

En medio de los devastadores incendios que sacuden a Chile, al menos 300 elementos mexicanos fueron enviados para ayudar a sofocar el fuego en seis comunas de dos regiones diferentes.

Los resultados al momento son:

