Terremotos en Turquía: a más de 130 horas, siguen labores de rescate

A prácticamente una semana del terremoto de magnitud 7.8 que azotó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero, las labores de rescate continúan con increíbles historias de quienes han recibido una segunda oportunidad, así como de los héroes socorristas que han arriesgado su vida para ayudar.

Y es que pese a las adversidades, la esperanza aún se mantiene para los socorristas en Turquía, quienes han logrado rescatar a personas con vida a más de 130 horas del derrumbe, que es considerado como uno de los más fuertes sismos registrados en la región en más de 100 años.

Labores de rescate en Turquía|REUTERS

En las últimas horas, el fruto del éxito en las labores de rescate ha mantenido la fe en la ciudadanía, pues conforme cada día que pasa, se acerca el momento en que los sobrevivientes que aún se encuentran bajo los escombros, lamentablemente cuenten con menos recursos para continuar con vida.

"Hemos estado trabajando en este rescate desde las 12:00 a.m. de la mañana del día de hoy. Rescatamos a una niña de 16 años gracias a Dios", dijo un rescatista totalmente fatigado, pero con una sonrisa en el rostro pero con la fatiga totalmente visible.

Labores de rescate en Turquía

|REUTERS

Ayuda en Turquía sigue sin ser suficiente

Pese a la ayuda brindada por parte de todos los países del mundo, entre ellos México, en algunas regiones de Turquía continúan faltando manos para buscar a los sobrevivientes e incluso muchos ciudadanos enfrentan el hambre, así como la falta de refugio.

Saqué a mi madre de los escombros la primera mañana. Logré llegar a mi hermano el día anterior solo, créanme, ningún equipo ha llegado aquí durante siete días. Solo quiero una cosa de ti, todos tenemos dolor, no envíe un millón de personas aquí, tal vez envíe 400, pero envíenos el equipo necesario.

A casi una semana del #sismo que sacudió #Turquía, la esperanza se hace presente. Historias de gente que fue rescatada de los escombros tras más de 130 horas; sin embargo, en #Siria la situación es todavía más contrastante; va más allá de lo crítico.



📹 @marissaespg pic.twitter.com/Mz3qsrtEmv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2023

Siria es de las zonas más afectadas por el sismo

En Siria, la situación va más allá de lo crítico con zonas rebeldes que reciben ayuda a cuentagotas, así lo reveló el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom, quien llegó a Alepo para entregar uno de los envíos de ayuda programados.

Adhanom visitó a varios de los heridos junto al Ministro de Salud sirio y felicitó la suspensión de sanciones por parte de Estados Unidos (EU) contra el gobierno sirio durante 180 días.

Hoy en día en Turquía y Siria las labores de rescate continúan, alimentados por la esperanza, un sentimiento que ambas naciones necesitan mantener vivo para reconstruirse tras la desgracia.

