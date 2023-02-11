Rescatistas quedan atrapados tras derrumbe de escombros en Turquía

Dos rescatistas del grupo ADAK quedaron atrapados entre los escombros tras un inesperado derrumbe mientras intentaban encontrar a más personas en una escuela en Hatay, Turquía.

El momento quedó grabado en un video, en el que se pudo ver a un grupo de socorristas trabajando en la escuela, de un momento a otro se vino una avalancha de escombros dejando atrapados a dos hombres.

Kilos y kilos de piedras y fierros retorcidos cayeron sobre los dos hombres, por fortuna, algunas horas después, sus propios compañeros lograron rescatarlos prácticamente ilesos de entre los escombros.

Rescatistas siguen salvando personas de entre los escombros

Este sábado, los rescatistas sacaron a más personas de entre los escombros en Turquía, cinco días después del terremoto más devastador en el país desde 1939 y que también afectó severamente a Siria.

Los trabajadores de emergencia siguieron con su carrera contrarreloj, la paciencia se agotaba entre las desesperadas víctimas del terremoto que esperaban su turno para buscar y rescatar en el lugar de sus casas derrumbadas.

Los equipos de rescate, incluidos equipos de especialistas de docenas de países, trabajaron durante las noches en las ruinas de miles de edificios destruidos en Turquía y Siria.

En el enclave rebelde del noroeste de Siria que sufrió los peores daños del país por el terremoto, pero donde los esfuerzos de socorro se ven complicados por la guerra civil de más de una década, había llegado muy poca ayuda incluso después de que el gobierno de Damasco dijo el viernes que permitiría los convoyes para cruzar los frentes.

El terremoto de magnitud 7.8 se produjo el lunes 6 de febrero y cinco días después la cifra va en 24 mil 150 muertos en el sur de Turquía y el noroeste de Siria.

Cientos de miles de personas más se han quedado sin hogar y sin alimentos en las sombrías condiciones invernales y los líderes de ambos países se han enfrentado a preguntas sobre su respuesta.