Alemania suspende rescates en Turquía por enfrentamientos armados

Este sábado, dos organizaciones humanitarias de Alemania suspendieron las operaciones de rescate en Turquía tras el terremoto ocurrido el pasado 6 de febrero, presuntamente por problemas de seguridad debido a enfrentamientos entre grupos armados.

La organización alemana de Búsqueda y Rescate Internacional (ISAR) y la Agencia Federal Alemana de Ayuda Técnica (THW) dijeron que reanudarían su trabajo en cuanto la agencia turca de protección civil AFAD clasifique la situación como segura, ya que se reportaron disparos en la zona.

“Se ve que la tristeza va dejando paso poco a poco a la rabia. Por tanto, permaneceremos de momento en el campamento conjunto con la THW”, declaró el director de operaciones de ISAR, Steven Bayer.

No obstante, también dijo que las organizaciones de Alemania permanecerán listas para volver a las acciones de rescate cuando sea seguro hacerlo y si aún hubiera indicios de personas con vida.

A esta decisión de suspensión de las labores de rescate se sumó la Unidad de Ayuda para Catástrofes de las Fuerzas Armadas Austriacas (AFDRU, por sus siglas en inglés), pero poco tiempo después reanudó operaciones.

Al respecto, el portavoz del Ministerio de Defensa, Michael Bauer, escribió en sus redes sociales que el ejército turco se había hecho cargo de la protección de la AFDRU.

Portavoz del Ministerio de Defensa tuiteó que el ejército de Turquía se había hecho cargo de la protección de la AFDRU.|Twitter @Bundesheerbauer

Turquía no ha dado información sobre enfrentamientos armados

Hasta ahora, las autoridades de Turquía no han compartido información sobre los supuestos enfrentamientos armados en la región afectada por el terremoto.

Sin embargo, el presidente, Tayyip Erdogan, comentó que se había declarado estado de emergencia y dio a conocer que se habían registrado algunos saqueos.

“Significa que, a partir de ahora, las personas implicadas en saqueos o secuestros deben saber que la mano firme del Estado está sobre sus espaldas”, declaró durante una visita a la región.

Şanlıurfa | Deprem Bölgesi Basın Açıklamasıhttps://t.co/Qs8qKAzhEP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2023

Hasta el momento, continúan los esfuerzos para encontrar más sobrevivientes en Turquía; no obstante, según el último reporte de hoy sábado 11 de febrero, van más de 24 mil muertos a casi una semana del terremoto.