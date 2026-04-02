Hombre escapó de la justicia por 40 años; adn delató su relación con la muerte de 2 jóvenes en Texas

James Dolphs Elmore Jr. creyó que el tiempo había borrado sus huellas. Durante cuatro décadas, caminó libre mientras el expediente de los 'Campos de la Muerte de Texas' acumulaba polvo en los archivos de casos sin resolver. Como lo eran los casos de al menos 30 cuerpos de jóvenes hallados, siendo dos de ellos los que se relacionan de manera directa con el sujeto.

Sin embargo, no contaba con que su propio árbol genealógico se convertiría en su peor enemigo. Gracias a la técnica de Genealogía Genética de Investigación (IGG), el FBI logró lo que parecía imposible: conectar un rastro de ADN de 1986 con un hombre que hoy, finalmente, duerme tras las rejas.

FBI was proud to join our partners announcing a major breakthrough in a decades old cold case out of Texas… the infamous “Texas Killing Fields” case, where the bodies of dozens of murdered women and young girls were discovered in a League City field near Houston from the 1970’s… pic.twitter.com/d00PgfBCS5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 2, 2026

El horror en League City: Décadas de misterio

Para entender la magnitud de este arresto, hay que mirar hacia atrás, a un terreno baldío de 25 acres en League City, cerca de la Interestatal 45. Entre las décadas de 1970 y 1990, este lugar se ganó el nombre de los "Campos de la Muerte de Texas" tras el hallazgo de los cuerpos de decenas de mujeres y niñas.

Durante años, el FBI ha descrito esta zona como un punto geográfico donde la tragedia y la impunidad se cruzaron, dejando familias destrozadas que esperaron respuestas por casi medio siglo.

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James Dolphs Elmore Jr. se encuentra ahora bajo custodia, acusado por su presunta participación en las muertes de Laura Miller, de apenas 16 años, y Audrey Cook, de 30 años. Ambas desaparecieron en 1986. Sus cuerpos fueron recuperados en ese infame campo, pero las pistas se enfriaron rápidamente.

El FBI Houston y sus socios en Galveston nunca cerraron el caso, manteniendo la promesa de que ningún crimen es olvidado permanentemente.

La Genealogía Genética que permite resolver crímenes antiguos mediante el ADN

El avance no llegó por una confesión o un testigo presencial, sino por la labor del equipo interno de Genealogía Genética de Investigación (IGG) del FBI. Esta herramienta permite a los investigadores comparar perfiles de ADN recuperados en escenas del crimen con bases de datos genealógicas públicas.

Al rastrear parientes distantes, los agentes logran construir árboles genealógicos que, paso a paso, cierran el cerco sobre el sospechoso.

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Justicia para Laura y Audrey

La captura de Elmore Jr. representa un cierre vital, especialmente para la familia de Laura Miller. Su padre, Tim Miller, fundó Texas EquuSearch tras la desaparición de su hija, dedicando su vida a buscar a personas desaparecidas. El comunicado del FBI resalta que este logro es fruto de un trabajo coordinado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entre socios federales y locales de Texas.

Aunque los "Campos de la Muerte" siguen siendo un recordatorio oscuro en la historia de Texas, el mensaje del FBI es claro: la ciencia y la persistencia policial son ahora más fuertes que el silencio del pasado.

