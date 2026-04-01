Cae presunto feminicida de Diana Belén, rescatista de perros: detienen a su pareja y dos cómplices en Edomex

Fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Octavio Enrique “N”, pareja sentimental de Diana Belén, quien es señalado como presunto responsable del feminicidio de la rescatista de animales en el Estado de México (Edomex).

La tarde del miércoles a bordo de un vehículo Rhino, los tres hombres fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, Estado de México; mientras avanzan las investigaciones.

Feminicidio de rescatista en Edomex: detienen atres personas en Edomex

La muerte de Diana Belén García Alfaro, activista y rescatista de perros en Tultitlán, Estado de México, ha generado indignación entre organizaciones civiles y usuarios en redes sociales, luego de confirmarse que fue víctima de feminicidio.

De acuerdo con colectivos, la mujer, de aproximadamente 37 años, había sido reportada como desaparecida tras publicar un video en el que denunciaba amenazas y acoso. En redes sociales era conocida como “Anaid Bel”, donde difundía su labor en favor de animales en situación de calle.

Diana Belén fue vista por última vez el pasado 19 de marzo en la colonia Sierra de Guadalupe . Días después, el miércoles 25 de marzo, se confirmó que fue localizada sin vida, lo que encendió las alertas.

Fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Octavio Enrique “N”, pareja Diana Belén, señalado como presunto responsable del feminicidio de la rescatista de animales.



Los implicados fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, mientras continúan las… pic.twitter.com/ulUsmyOrTS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

En el avance de las investigaciones, autoridades informaron la detención de tres hombres, entre ellos quien fuera su pareja sentimental, Octavio Enrique “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio. Los implicados fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, a bordo de un vehículo Rhino.

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El caso ha cobrado mayor relevancia debido a que han comenzado a difundirse los testimonios que la propia víctima había hecho públicos antes de su desaparición, en los que advertía sobre situaciones de riesgo.

Despiden a Diana Belén

"El legado de Diana Belén no se borrará. Su amor por los animales seguirá vivo en cada uno de nosotros. Por ella, por los que cuidó y por quienes seguimos aquí: ¡NI UNA MÁS! ¡NI UNO MÁS!", mencionó el Santuario Cuatro Patitas Un Corazon, por medio de redes sociales.

La organización “Cuatro Patitas Un Corazón” confirmó mediante una publicación la muerte de la rescatista de animales, exigieron justicia para Diana Belén, y que su muerte no se convierta en una cifra más.