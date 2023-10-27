Restos hallados en ladrillera podrían ser de los jóvenes de Lagos de Moreno: Fiscalía

Existe un alto grado de probabilidad de que los restos hallados en una ladrillera de Lagos de Moreno pertenezcan a los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en el mismo municipio, según informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.

En entrevista con medios, el funcionario estatal reconoció que ha sido difícil el proceso de identificación debido al grado de deterioro que presentan los restos óseos.

"Hay algunos datos que tienen relación directa y hacen presumir que algunos de los restos localizados pueden pertenecer a los jóvenes. Obviamente hay que esperar los dictámenes periciales por parte del instituto y coordinar lo complejo que es y que va a resultar por las condiciones en las que se localizaron los restos", declaró.

Harán peritaje a zona de crematorio clandestino

El fiscal también se pronunció acerca del reciente hallazgo de un crematorio clandestino en el municipio de Tlaquepaque y refirió que tomaron la decisión de dividir el territorio para realizar las pruebas periciales correspondientes.

"Ya están trabajando incluso con el tema de dividir el terreno porque es una parte de terreno extensa y de repente con indicios de escombros y basura y eso complica el tema de los procesos... Utilizan ya todas las formas para complicar las investigaciones o que se pueda judicializar", explicó.

Suman 5 detenidos por desaparición de jóvenes de Lagos de Moreno

Actualmente, la Fiscalía suma cinco detenidos por el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, cuatro de ellos por su presunta participación en la cremación de cuerpos en ladrilleras, mientras que el último fue identificado como presunto integrante de un grupo delictivo en Jalisco.

El último de ellos fue aprehendido el pasado 4 de octubre por agentes de la Policía de Investigación; se trata de Celestino "M", quien sigue en prisión debido a la investigación por la desaparición de los jóvenes Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández el pasado 11 de agosto.