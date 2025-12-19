Hallan restos humanos en Toluca; serían de un recién nacido calcinado

Un lamentable hallazgo se registró en el municipio de Toluca, Estado de México (Edomex), donde fueron encontrados restos humanos, los cuales presuntamente pertenecen a un menor recién nacido calcinado.

El reporte de las autoridades establece que el hecho se registró a un costado del Boulevard Solidaridad las Torres, entre Calle Laguna del Volcán y Felipe Villanueva, en la colonia El Seminario Primera Sección.

Investigan hallazgo de restos que serían de bebé calcinado

Policías y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex tomaron conocimiento del caso y serán las investigaciones las que confirmen la identidad del menor. La zona fue acordonada y se dio parte de lo ocurrido para la carpeta de investigación correspondiente.

Luego de este hallazgo, las autoridades no han informado por el momento sobre la detención de alguna persona responsable de haber dejado al recién nacido y de los padres del menor, tampoco se sabe algo al respecto que pueda identificarlos.

Encuentran bebé recién nacido muerto en Tlalpan, CDMX

Mientras que al sur de la Ciudad de México (CDMX), el 16 de diciembre de 2025 fue encontrado un bebé recién nacido, fue abandonado en calles de la alcaldía Tlalpan, pero cuando la policía llegó se percató que el menor de edad no tenía vida.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) tomaron conocimiento de un recién nacido sin signos vitales, que fue localizado en la esquina de las calles Abasolo e Ignacio Aldama, en el Pueblo de San Miguel Topilejo.

Cámaras de seguridad revelaron la ruta del joven que abandonó a un bebé en una jardinera en #Tlalpan, al sur de la #CDMX



Vecinos han mostrado indignación, coraje y sorpresa.



Vía @ivanramirez092 https://t.co/J1PxcxwnuE pic.twitter.com/0CBNf1GA9c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 9, 2025

Al atender el reporte, observaron el feto en el piso, una bolsa con la placenta y una cobija rosa, por lo que acordonaron la zona e informaron del hecho al agente del Ministerio Público correspondiente, para los servicios periciales.

En tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en el sitio para identificar a la probable responsable del abandono.

¿Cuál es el castigo por abandonar un bebé en la calle en México?

Abandonar a un bebé recién nacido en la calle es un delito y este se castiga con años de cárcel. De acuerdo con el Artículo 335 del Código Penal Federal, la persona que lo haga recibirá de un mes a cuatro años de prisión.

“Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido”, indica la ley.

