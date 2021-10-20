Médicos realizan trasplante de un riñón de cerdo a un humano

Por primera vez, médicos realizaron el trasplante de un riñón de cerdo a un humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor, lo que podría ayudar a combatir la escasez de órganos humanos para donación.

Para la cirugía, realizada en el NYU Langone Health de Nueva York, Estados Unidos, se utilizó un cerdo con genes alterados para que sus tejidos no tuvieran una molécula conocida por desencadenar un rechazo casi inmediato.

El equipo de especialistas consideró que al eliminar el gen del cerdo para un carbohidrato que desencadena el rechazo, una molécula de azúcar o glucano, llamada alfa-gal, se evitaría este problema.

La receptora del riñón de cerdo era una paciente con muerte cerebral y signos de disfunción renal, cuya familia aprobó el trasplante antes de que le quitaran el soporte vital, dijeron los investigadores a Reuters.

Los médicos trasplantaron el órgano en el muslo izquierdo de la mujer, para tenerlo a la vista y monitorear con facilidad su adaptación al receptor humano. Cuando la sangre humana fluyó por el riñón porcino, la orina brotó.

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Riñón de cerdo no mostró evidencia de rechazo temprano

Los resultados de las pruebas de la función del riñón de cerdo trasplantado “parecían bastante normales”, afirmó Robert Montgomery, cirujano de trasplantes, quien dirigió el estudio.

El órgano produjo “la cantidad de orina que cabría esperar” de un riñón humano trasplantado, explicó Montgomery a Reuters. Tampoco hubo evidencia de rechazo temprano, observado cuando se trasplantan riñones de cerdo sin modificar en primates no humanos.

Se parecía a cualquier otro trasplante de donante vivo que he realizado. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en arrancar, pero este funcionó enseguida.

El nivel anormal de creatinina en la mujer que recibió el riñón de cerdo fue indicador de una función renal deficiente, pero volvió a la normalidad después del trasplante, indicó el cirujano.

En Estados Unidos, cerca de 107 mil personas esperan un trasplante, de los cuales 90 mil necesitan un riñón, según la United Network for Organ Sharing. Los tiempos de espera promedio para este órgano son de tres a cinco años.

Los investigadores han trabajado durante décadas en la posibilidad de utilizar órganos de animales para trasplantes, tratando de prevenir el rechazo inmediato por parte del cuerpo humano.

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Rafael Matesanz, nefrólogo y fundador de la Organización Nacional de Trasplantes de España, dijo a un medio internacional que el resultado de esta cirugía indica que, en el corto plazo, la modificación genética permitiría “salvar la barrera interespecies”, algo que se ha perseguido durante décadas.

El cerdo genéticamente alterado, denominado GalSafe, recibió el año pasado luz verde de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos para su uso como alimento entre personas con alergia a la carne y como una fuente potencial de terapéutica humana.

Algunos investigadores están considerando si los cerdos GalSafe pueden ser fuentes de válvulas cardíacas hasta injertos de piel para pacientes humanos, concluyó Reuters.

