Resultados electorales en Ecuador: Lasso gana la presidencia

El exbanquero conservador Guillermo Lasso se proclamó presidente electo de Ecuador tras su inminente triunfo en la elección realizada este domingo sobre el izquierdista Andrés Arauz, quien concedió su derrota antes de que concluya el 100 por ciento del escrutinio de las boletas.

Guillermo Lasso es un exbanquero que ha abogado por la “unidad” y el “diálogo” entre todos los ecuatorianos como fórmula para resolver los graves problemas que aquejan a su país, agravados por la pandemia del coronavirus.

A los 65 años, Lasso ha conseguido ganar la Presidencial en su tercer intento, tras imponerse en un dramático escrutinio por un margen de cinco puntos a su rival correísta Andrés Arauz, dando un giro a la política de un país que no veía un Gobierno derechista desde antes de 2003.

Te puede interesar: VIDEO: SSP estatal toma control de de policía de Tulum

Así, los ecuatorianos han optado por un rumbo, muy diferente al de los últimos catorce años en Ecuador”, manifestó Lasso desde el palacio de convenciones en Guayaquil, al declararse vencedor de las elecciones.

Juntos lo logramos, hoy ganó el Ecuador.



¡GRACIAS! 🇪🇨 pic.twitter.com/atEakuphRy — Guillermo Lasso 🇪🇨 (@LassoGuillermo) April 12, 2021

Líder del movimiento centroderechista Creando Oportunidades (CREO), que fundó en 2012, sostiene que los esquemas de izquierda y derecha “han perdido vigencia globalmente”, aunque llegó a este proceso electoral aliado con el derechista Partido Social Cristiano.

Lasso había pasado a la segunda vuelta tras obtener el 19.74 por ciento de los votos en los comicios del 7 de febrero, en los que Arauz logró aventajarle por más de 12 puntos, lo que en principio lo posicionaba en desventaja.

Y es que con dos derrotas en las presidenciales de 2013 y 2017, el político conservador aseguró haber tomado nota de las necesidades del pueblo.

¿Quién es Guillermo Lasso?

Nacido en Guayaquil en el seno de una familia de clase media, este accionista del Banco de Guayaquil aseguró durante su campaña política que comprende las angustias de la pobreza pues también sufrió escasez en su juventud, cuando debió trabajar para apoyar a sus padres y pagar sus estudios.

Y aunque no concluyó la universidad, realizó un diplomado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial y, en 2011, la Universidad de las Américas de Ecuador le concedió el título de Doctor Honoris Causa.

Es amigo personal de personajes como José María Aznar o Mario Vargas Llosa, y acumula una experiencia de medio siglo tanto en el sector privado como en el público.

En 1989 fue presidente ejecutivo de Banco Guayaquil, donde fundó en 2008 el Banco del Barrio, reconocido por el BID como el mayor proyecto de Bancarización de América Latina.

En 2012 renunció a la dirección del Banco, del que sigue siendo uno de sus principales accionistas, para dedicarse a la política, aunque su pasado como banquero ha sido siempre arma de doble filo en manos de sus detractores.

Sus adversarios le recuerdan que en 1999 fue “superministro” de Economía de Jamil Mahuad, quien instauró la dolarización tras la peor crisis financiera del país, y que tuvo consecuencias devastadoras a nivel económico, político y social.

Él suele aclarar que, por diferencias con Mahuad, ocupó el cargo solo un mes y que el Banco de Guayaquil fue responsable con sus clientes y no sucumbió a la crisis. En su paso por la vida pública, Lasso fue también gobernador de la provincia de Guayas entre 1998 y 1999.

Con la fundación del movimiento CREO, en 2012, Lasso inició su andadura hacia el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, pero en los comicios de 2013 perdió ante Rafael Correa, que arrasó en primera vuelta.

En la segunda vuelta de 2017, en medio de denuncias de fraude, perdió por 2,3 puntos porcentuales ante Lenín Moreno, que se presentaba como heredero de Correa (2007-2017) pero con el que poco después se enemistó.

Durante más de diez años me he preparado para ser presidente del Ecuador.

"Empecé viajando por todo el país, conversando con la gente, conociendo sus problemas, sus necesidades. Luego impulsé un tanque de pensamiento, ‘Ecuador Libre’, para estudiar soluciones a esos problemas sociales”, aseguró Lasso sobre su mayor preparación para estas elecciones.

Aseguró que quiere ser presidente "para profundizar un cambio que nos permita mirar al mundo sin miedos ni complejos, porque allí está nuestra oportunidad para crecer".

Último de once hermanos, Lasso está casado, tiene cinco hijos y siete nietos. Católico en sus creencias religiosas, se opone al aborto y, aunque dice respetar las uniones entre personas del mismo sexo, no las considera un “matrimonio”.

Muchas gracias Presidente @luisabinader por su mensaje y compromiso con fortalecer la relación entre República Dominicana y Ecuador. Este es el momento de impulsar el desarrollo de la región y de nuestros países. ¡Juntos lo lograremos! https://t.co/SdgLV0zKCT — Guillermo Lasso 🇪🇨 (@LassoGuillermo) April 12, 2021

Te puede interesar: Detienen a 55 personas por robo en la CDMX

