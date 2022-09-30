¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 30 de septiembre

Este 30 de septiembre en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas, como la filtración de documentos por parte de la Sedena. Checa el resumen de la conferencia.

Confirma hackeo a Sedena tras filtración de información

El Presidente confirmó que sí hubo un hackeo a la Sedena, pero que la información filtrada es de dominio público, por lo que descartó que exista un riesgo de seguridad nacional, pues declaró que estos ataques se han realizado en otros países como Guatemala y Colombia.

AMLO aclara la situación de su salud

Con una canción de Chico Ché, AMLO despejó dudas sobre su estado de salud y aseguró que actualmente se encuentra bien, ya que consulta a médicos de forma periódicas.

"Me siento bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres cuatro mese, depende de cómo uno se sienta, lo más delicado pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio y cuidar también los riñones", declaró.

AMLO rechaza que FGR obstruya investigación de Ayotzinapa

El Presidente aseguró que el titular de la FGR esté obstruyendo la investigación del caso Ayotzinapa como acusaron fa miliares y aseguró que se continuará con la investigación para encontrar a los 43 estudiantes y aprehender a los responsables.

Presidente destaca creación de 800 mil empleos

En la mañanera de AMLO se reportó que el empleo creció en el país, ya que de acuerdo con información del Seguro Social se reportó la creación de 800 mil empleos después de la pandemia de Covid-19.

El Presidente confió en que el único pendiente es el de la inflación en los alimentos, pero confía en que el plan que se presentará el lunes con productores, pues dijo que la economía también presenta un crecimiento.

"La economía está creciendo, nada más el pendiente que tenemos es de la inflación, el lunes ya vamos a presentar un plan, tenemos confianza de que detendremos inflación, estamos cerca del 800 mil empleos creados después de la pandemia", reveló.