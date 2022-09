AMLO confirma hackeo a Sedena; “es información de dominio público”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el hackeo a Sedena, aunque dijo que la información filtrada ya es de dominio público y descartó que exista un riesgo de seguridad nacional.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que quienes perpetraron el hackeo a Sedena son profesionales que ya con anterioridad hicieron ataques a sistemas de seguridad de otros países como Guatemala y Colombia.

#EnLaMañanera | Esta mañana en Palacio Nacional el presidente @lopezobrador_ reportó que hubo un hackeo en la información que almacena la #Sedena mientras se hacía un cambio de tecnología pic.twitter.com/WLOJrUiwnI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2022

“Hubo un ataque cibernético, extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, expresó al inicio de la conferencia.

AMLO explicó que sobre el hackeo a Sedena el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional le indicó que se aprovechó el cambio que se está realizando en el sistema de información, pero insistió en que esa información ya era de dominio público, como su estado de salud.

“Se aprovecharon de que se esta llevando a cabo un cambio en el sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información, pero es de dominidio público, todo lo que se dice ahí es cierto”, aseguró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que genere un problema político el hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional pic.twitter.com/ANTpitLUMd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2022

AMLO asegura estar bien de salud y tener supervisión médica

El Presidente aclaró que la información filtrada es cierta, pero aclaró que se encuentra bajo supervisión médica para la hipertensión, la gota y el hipertiroidismo que padece, incluso recordó la vez que se realizó un cateterismo.

“Estoy muy bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres cuatro meses, depende de cómo uno se sienta, lo más delicado pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio y cuidar también los riñones”, dijo.