AMLO rechaza obstrucción de Gertz Manero en caso Ayotzinapa

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el titular de la Fiscalía General de República (FGR), Alejandro Gertz Manero, retrase la investigación por el caso Ayotzinapa, como acusaron investigadores y familias de los estudiantes.

En la mañanera de hoy, el Presidente aseguró que la actuación de Gertz Manero es conforme a la investigación realizada por la comisión que encabeza Alejandro Encinas.

#ConferenciaPresidente | Viernes 30 de septiembre de 2022

“Cuando llegamos al gobierno algo que se empezó a llamar pacto de silencio, estaba cerrado, un hermetismo total, comenzamos a buscar la verdad con muchos obstáculos, sin embargo, siempre dijimos vamos hacia adelante. En ningun caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del Presidente de la Corte porque hablé con ellos, les pedí apyoo y colaboración y los dos siempre dispuestos a ayudar, ninguno de ellos me dijo: no podemos llegar tan alto”, contó.

“Yo sostengo que en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal es de colaboración. No tengo un solo acto o una acción, un proceder contrario de castigar a los responsables y de encontrar los jóvenes, ese es mi testimonio, lo mismo en el caso de la Sedena yo mismo hablé para que se entregaran todos los documentos que aparecia en los archivos, por eso también se avanzó", explicó.

AMLO sostuvo que a él se le entregó la investigación y sus anexos y por ellos se le dio celeridad para evitar filtraciones de información para “descarrilar” la investigación por grupos de interés y Gertz Manero actua conforme al documento.

“Cuando a mí me entrega el informe Alejandro Encinas, leo el informe y ahí vienen los nombres de los posibles responsables, cuando hablo con el fiscal, le aportamos el informe y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actua en función de ese informe y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehesión”, declaró.



AMLO se comprometió a seguir con investigación de Ayotzinapa

El Presidente aseguró que se seguirán con las indagatorias en el caso Ayotzinapa y se ejecutarán las órdenes de aprehensión para que presuntos responsables contribuyan a saber lo que ocurrió con los 43 normalistas.

“Vamos a que se ejecuten todas las ordenes de aprehensión, a que los detenidos, que tienen derecho a la defensa, ayuden; que contribuyan a que cada vez se aclare más lo sucedido”, indicó.

“Vamos a continuar con la búsqueda porque en el infome se habla de que movieron a los muchachos y tenemos que seguir con las búsquedas y seguir con toda la investigación”.

AMLO dijo respetar las críticas de padres de los normalistas de Ayotzinapa, pero que la investigación no va a eliminar al Ejército solo por la presunta participación de algunos de sus miembros en la desaparición de los estudiantes.

“Se habla de que fue el Estado, sí fue el Estado y fue el Ejército, pues sí, pero no la institución, son elementos, voy a seguir diciendo que fue el Estado y que fue el Ejército y como la investigación no borra al Estado, no desaparece el Ejército no sirve la investigación, cuando es un acto de justicia que no se había visto en muchos años, nomás dejo la pregunta en el aire: ¿Creen ustedes que si hubiese ganado Anaya o Meade se hubiese llegado hasta donde estamos en este asunto? Ni en este ni en otros por la red de complicidades, si hemos podido avanzar, porque somos libres”, expresó.