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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 11 de octubre

La reducción de la pandemia de Covid-19 en México y el avance en la vacunación, son algunos de los temas de la mañanera de AMLO del 11 de octubre.

Resumen de la mañanera de AMLO el 11 de octubre de 2022

Escrito por: Azteca Noticias

El 11 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron temas de salud, principalmente del avance de la pandemia de Covid-19, además de la vacunación, entre otros. Checa el resumen de la conferencia.

El Presidente indicó que el país no tiene especialistas, por lo que prevé que el siguiente año haya un sistema de salud "como lo merece nuestro pueblo".

Reportan días sin defunciones por Covid-19


La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que ya suman más de tres meses en que la pandemia se reduce.

Agregó que en las últimas semanas se reportan cinco semanas las defunciones por debajo de un dígito, incluso hay días en los que no se reporta una defunción por Covid-19.

IMSS lanza convocatoria para médicos especialistas

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer la convocatoria internacional para contratar a más de 200 médicos especialistas que atiendan a población en comunicades como Zongolica, Veracruz, y San Quintin, Baja California.

AMLO respeta publicaciones en su contra

El mandatario aseguró que respeta las publicaciones en su contra, que son al menos 10, incluso dijo que espera más, ya que son grupos que se sienten afectados en "su pensamiento conservador" y aseguró que la honestidad es el mejor escudo frente a los ataques.

“Si no fuese honesto, ya me hubieran destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda es el pueblo”.

AMLO recomienda a opositores a elegir candidato para el 2024

El Presidente dio algunas recomendaciones a la oposición para que elijan a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024 lo más rápido posible, ya que a diferencia de Morena, que tiene alrededor de cinco, los partidos de la opisición tienen 38.