¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 11 de octubre

El 11 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron temas de salud, principalmente del avance de la pandemia de Covid-19, además de la vacunación, entre otros. Checa el resumen de la conferencia.

El Presidente indicó que el país no tiene especialistas, por lo que prevé que el siguiente año haya un sistema de salud "como lo merece nuestro pueblo".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció esta mañana que faltan especialistas en hospitales públicos del país y confío en en que el próximo año mejore el sistema de salud en México pic.twitter.com/ldyDzf7BZp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

Reportan días sin defunciones por Covid-19



La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que ya suman más de tres meses en que la pandemia se reduce.

Agregó que en las últimas semanas se reportan cinco semanas las defunciones por debajo de un dígito, incluso hay días en los que no se reporta una defunción por Covid-19.

#EnLaMañanera | La Secretaría de Salud informó que suman 13 semanas de continuo descenso en el número de casos de #Covid_19 en México. pic.twitter.com/IVleMRVOKh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

IMSS lanza convocatoria para médicos especialistas

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer la convocatoria internacional para contratar a más de 200 médicos especialistas que atiendan a población en comunicades como Zongolica, Veracruz, y San Quintin, Baja California.

#EnLaMañanera | El #IMSS busca dentro y fuera de México más de 200 médicos especialistas para atender a población sin seguridad social en las localidades más alejadas del país. Por ejemplo se buscan médicos en Zongolica, Veracruz y San Quintin, Baja California pic.twitter.com/3bhrdOVAE4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

AMLO respeta publicaciones en su contra

El mandatario aseguró que respeta las publicaciones en su contra, que son al menos 10, incluso dijo que espera más, ya que son grupos que se sienten afectados en "su pensamiento conservador" y aseguró que la honestidad es el mejor escudo frente a los ataques.

“Si no fuese honesto, ya me hubieran destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda es el pueblo”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que respeta publicaciones en contra de su gobierno y colaboradores pic.twitter.com/PRNRxc38mB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

AMLO recomienda a opositores a elegir candidato para el 2024

El Presidente dio algunas recomendaciones a la oposición para que elijan a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024 lo más rápido posible, ya que a diferencia de Morena, que tiene alrededor de cinco, los partidos de la opisición tienen 38.