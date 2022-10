Mi escudo protector es mi honestidad: AMLO sobre publicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que las publicaciones que hay en su contra le afecten y por el contrario, aseguró que en su gobierno existe la libertad de expresión, pues aseguró que su escudo protector es su honestidad.

“Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda es el pueblo”, expresó durante la mañanera de hoy.

AMLO dijo que la más reciente publicación carece de pruebas, pero la autora tiene la libertad de expresar lo que desee, incluso aseguró que se esperan más publicaciones en su contra.

“Es que son varios y los que vienen, es un proceso de transformación y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador, los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 y van a escribirse otros 10 o 20 nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”.

Nosotros no engañamos a nadie: AMLO

El Presidente prevé que continúen las publicaciones en su contra, aunque carezcan de pruebas, ya que son intentos para derrotarlo políticamente. “Así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada”, indicó.

AMLO también criticó a la oposición por la guerra sucia que emprenden en su contra todos los días, pero les pidió serenarse y rectificar si no quieren seguir deteriorándose.

“El pueblo de México es de los pueblos con menos anafalbetismo político, ese es el coraje que tienen, imaginense lo que gastan, el dinero que les cuesta la guerra sucia, la calumnia como práctica política de todos los días”, dijo.

“Deben de serenarse, primero, porque no tienen la razón, nosotros no engañamos a nadie, llevo 20 años si no es que más escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno, pueden ustedes ver todos mis libros y lo que estamos haciendo es eso. Primero, no tienen la razón, es una oposición conservadora, moralmente derrotada; pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar, ahora sí, cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente”, afirmó.